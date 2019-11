Euro 2020: Alle speelsteden en stadions

Het EK van 2020 wordt zoals bekend door heel Europa gespeeld. Goal zet alle speelsteden en stadions voor je op een rij.

Euro 2020 wordt in meerdere Europese landen gespeeld, omdat de UEFA op die manier het 60-jarig jubileum van het toernooi wil vieren.

In tegenstelling tot eerdere edities, waarvoor één of soms twee gastlanden werden aangewezen, zijn er dit keer twaalf steden in evenveel verschillende landen uitgekozen waar de wedstrijden worden afgewerkt.

Waarschijnlijk is dit een eenmalige opzet van de eindronde. In september 2018 maakte de Europese bond al bekend dat het EK van 2024 wordt gespeeld in Duitsland.

"Het is een groot genoegen om Euro 2020 naar zoveel verschillende landen en steden te kunnen brengen, om het voetbal als een brug tussen de landen te zien en de competitie dichterbij de fans te brengen. Zij zijn de essentiële levensader van de voetbalsport", zei UEFA-president Aleksander Ceferin.

In de aanloop naar het toernooi geeft Goal je de nodige informatie over de twaalf speellocaties.

Johan Cruijff Arena | Amsterdam | Nederland

Capaciteit: 54.990

Wedstrijden: Groepsfase & achtste finale (vier duels)

Bouwjaar: 1996

Adres: ArenA Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam, Nederland

In de Johan Cruijff ArenA zijn komende zomer drie wedstrijden in groep C te zien en één duel uit de achtste finales. Het komt bij plaatsing in die groep terecht en het speelt in elk geval twee pouleduels in Amsterdam.

Het stadion in Amsterdam Zuid-Oost is al sinds 1996 de thuishaven van , dat sinds vorig seizoen bij één van de topteams in Europa hoort. Oranje werkt er ook regelmatig interlands af.

De Johan Cruijff ArenA was bijna twintig jaar geleden het decor voor vijf wedstrijden op het EK van 2000, toen Nederland samen met België de gastheer was. In 1998 won er de -finale tegen .

Olympisch Stadion | Baku | Azerbeidzjan

Capaciteit: 68.700

Wedstrijden: Groepsfase & kwartfinale (vier duels)

Bouwjaar: 2015

Adres: Heydar Aliyev, 323, Baku, Azerbeidzjan

Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, is één van de locaties voor de wedstrijden van groep A. Bovendien wordt er een kwartfinale afgewerkt.

Het Olympisch Stadion werd gebouwd voor de European Games in 2015, maar het kreeg pas echt bekendheid toen en er dit voorjaar een veelbesproken -finale speelden, met The Blues als winnaar.

Het stadion, dat plaats heeft voor bijna 69.000 toeschouwers, ligt vlakbij het Boyukshor-meer, het op één na grootste meer van het land.

San Mamés | Bilbao | Spanje

Capaciteit: 53.332

Wedstrijden: Groepsfase & achtste finale (vier duels)

Bouwjaar: 2013

Adres: Rafael Moreno Pitxitxi, s/n, 48013 Bilbao, Bizkaia, Spanje

Op het komende EK wordt vier keer de bal aan het rollen gebracht in San Mamés in Bilbao: drie keer in groep E en in één achtste finale.

De thuishaven van Athletic Club is gebouwd op de locatie waar ook het oude San Mamés stond. Dat stadioncomplex werd in de volksmond ook wel La Catedral genoemd.

Het stadion in Baskenland, in het noorden van Spanje, is zoals wel meer moderne stadions ook regelmatig het decor van grote popconcerten of andere sportevenementen.

Arena Nationala | Boekarest | Roemenië

Capaciteit: 55.600

Wedstrijden: Groepsfase & achtste finale (vier duels)

Bouwjaar: 2011

Adres: 37 Basarabia Blvd., Sector 2, Boekarest, Roemenië

Dit stadion deelt z'n taken als gastheer in groep C met de Johan Cruijff ArenA en ook hier is komende zomer één van de achtste finales te zien.

De Arena Nationala, in de Roemeense hoofdstad Boekarest, is de thuishaven van Steaua Boekarest en het Roemeense nationale elftal.

Fans van bewaren goede herinneringen aan deze locatie, want hun club won er in 2012 de Europa League-finale tegen Athletic Club.

Puskás Arána | Boedapest | Hongarije

Capaciteit: 67.889

Wedstrijden: Groepsfase & achtste finale (vier duels)

Bouwjaar: 2019

Adres: Istvanmezei ut 3-5, 1146 Boedapest, Hongarije

Megkezdődött a jegyárusítás Puskás Aréna második hivatalos meccsére, a november 18-i magyar-osztrák U21-es felkészülési mérkőzésre.



🎫https://t.co/IpDwvcsFQW



További részletek: https://t.co/DZ38xSzYVd pic.twitter.com/Wl398OgOa3 — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 8, 2019

De Puskás Aréna in Boedapest is het nieuwste stadion waar wedstrijden van Euro 2020 worden gespeeld. De bouw zit momenteel in een afrondende fase. Op het EK worden hier drie wedstrijden in groep F gespeeld en een duel in de tweede ronde.

Het stadion is vernoemd naar de Hongaarse legende Ferenc Puskás en het is gebouwd op de plek waar in 2016 het oude Ferenc Puskás Stadion werd afgebroken.

Of dit nieuwe complex na het EK de thuishaven wordt van een club, is nog niet bekend. De Hongaarse nationale ploeg gaat er wel z'n thuisduels spelen.

Parken Stadion | Kopenhagen | Denemarken

Capaciteit: 38.065

Wedstrijden: Groepsfase & achtste finale (vier duels)

Bouwjaar: 1992

Adres: Per Henrik Lings Alle 2, DK-2100 Osterbro, Kopenhagen, Denemarken

Het Parken Stadion in de Deense hoofdstad Kopenhagen vormt de locatie voor drie wedstrijden in groep B en een duel in de achtste finales.

De thuishaven van FC Kopenhagen en de Deense nationale ploeg is één van de slechts vier stadions van Euro 2020 die in de vorige eeuw is gebouwd.

Met een capaciteit van iets over de 38.000 is dit het kleinste stadion waar komende zomer EK-duels te zien zijn. Er is echter wel een restaurant aanwezig met een Michelin-ster!

Aviva Stadium | Dublin | Ierland

Capaciteit: 51.700

Wedstrijden: Groepsfase & achtste finale (vier duels)

Bouwjaar: 2010

Adres: 62 Lansdowne Road, Dublin 4, Dublin, Ierland

Het Aviva Stadium in Dublin is één van de locaties voor de wedstrijden in groep E, samen met San Mamés. Ook hier wordt een achtste finale afgewerkt.

De nationale ploeg van Ierland en het nationale rugby-team spelen hier hun thuiswedstrijden. In het stadion, waar plek is voor ruim 50.000 fans, werd in 2011 de Portugese Europa League-finale gespeeld tussen en SC Braga (1-0).

Op dezelfde plek stond vroeger Lansdowne Road, waar Oranje in september 2001 definitief WK-plaatsing misliep door een goal van Jason McAteer. Sommige Ierse fans noemen het Aviva Stadium nog gewoon Lansdowne Road. In het nieuwe complex worden ook regelmatig popconcerten en American football wedstrijden gehouden.

Hampden Park | Glasgow | Schotland

Capaciteit: 52.063

Wedstrijden: Groepsfase & achtste finale (vier duels)

Bouwjaar: 1903 (gerenoveerd in 1999)

Adres: Letherby Drive, Mount Florida, Glasgow, G42 9BA, Schotland

Het oudste stadion van alle EK-locaties organiseert komende zomer drie wedstrijden in groep D en één duel in de tweede ronde van het toernooi.

Hampden Park is al tientallen jaren een begrip in de internationale voetbalwereld. Het Schotse nationale elftal speelt er zijn thuisduels en er worden jaarlijks meerdere bekerfinales gehouden.

Liefst drie keer werd hier een finale van de Europacup I of Champions League afgewerkt (1960, 1976 en 2002), twee keer een finale van de Cup Winners' Cup (1962 en 1966) en in 2007 de UEFA Cup-finale. Het werd ook gebruikt voor het Olympische voetbaltoernooi in 2012.

Wembley Stadium | Londen | Engeland

Capaciteit: 54.990

Wedstrijden: Groepsfase, achtste finale, halve finales en finale (zeven duels)

Bouwjaar: 2007

Adres: London, Wembley HA9 0WS, Verenigd Koninkrijk

Wembley is het enige stadion waar op het EK zeven duels te zien zijn. Behalve drie poulewedstrijden in groep D en een achtste finale worden hier namelijk ook beide halve finales en de finale gespeeld.

In eerste instantie zou de Londense voetbaltempel alleen het decor zijn voor de halve finales en finale, maar na de uitsluiting van Brussel als speelstad werden daar vier wedstrijden aan toegevoegd.

Het nieuwe Wembley, dat in 2007 in gebruik werd genomen, is één van de grootste voetbalstadions ter wereld. In Europa is alleen het Camp Nou in groter.

Allianz Arena | München | Duitsland

Capaciteit: 70.000

Wedstrijden: Groepsfase & kwartfinale (vier duels)

Bouwjaar: 2005

Adres: Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 München, Duitsland

Duitsland wordt op het EK van 2020 vertegenwoordigd door speelstad München, waar in de Allianz Arena drie duels in groep F en één van de vier kwartfinales worden gespeeld.

De Zuid-Duitse stad heeft veel ervaring met het organiseren van grote internationale wedstrijden, want tijdens het WK in 2006 werden hier zes duels afgewerkt. In 2012 verloor uitgerekend er voor eigen publiek de Champions League-finale van Chelsea.

Stadio Olimpico | Rome | Italië

Capaciteit: 72.698

Wedstrijden: Groepsfase & kwartfinale (vier duels)

Bouwjaar: 1937 (gerenoveerd in 1953 & 1990)

Adres: Viale dei Gladiatori, 00135 Rome, Italië

Stadio Olimpico in Rome is de locatie voor een kwartfinale van Euro 2020 en drie wedstrijden uit groep A.

De thuishaven van en heeft al jaren een grote status in het internationale topvoetbal. In 1977, 1984, 1996 en 2009 werd hier de eindstrijd van de Europacup I of Champions League gespeeld en ook op het EK van 1980 en het WK in 1990 was Olimpico het decor voor de grote finale.

Net als het Parken Stadion, Hampden Park en de Johan Cruijff ArenA is Olimpico één van de vier stadions van Euro 2020 uit de vorige eeuw.

Krestovsky Stadion | Sint-Petersburg | Rusland

Capaciteit: 68.134

Wedstrijden: Groepsfase & kwartfinale (vier duels)

Bouwjaar: 2017

Adres: Futbol'naya Alleya 1, Krestovsky Island, Sint-Petersburg, Rusland

Het Krestovsky Stadion in speelstad Sint-Petersburg bereidt zich voor op drie EK-wedstrijden in groep B en een kwartfinale.

Als één van de nieuwste stadions voor het komende toernooi werd het Krestovsky Stadion gebouwd met het oog op het WK van 2018. Toen werden hier zeven duels gespeeld, waaronder de spannende halve finale tussen Frankrijk en België en het duel waarin de Belgen tegen Engeland de bronzen medaille veroverden.

Het stadion is de thuishaven van Zenit Sint-Petersburg, terwijl de Russische nationale ploeg er ook geregeld speelt.

