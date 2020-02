Euforie rondom Bergwijn getemperd: "Daar gaat Tottenham spijt van krijgen"

Steven Bergwijn kende zondagmiddag een droomdebuut voor Tottenham Hotspur.

De van overgekomen vleugelaanvaller tekende voor de openingstreffer in het thuisduel met (2-0). Oud-speler Stephen Warnock, met een verleden bij onder meer , ziet echter nog steeds problemen bij the Spurs , want in zijn optiek is Bergwijn niet de ideale vervanger van de geblesseerde Harry Kane.

"Ik denk dat Tottenham er spijt van gaat krijgen dat ze in deze transferperiode geen spits hebben aangetrokken", zegt Warnock als analist bij Sky Sports. "Tegen bepaalde elftallen zullen ze ermee wegkomen. Tegen Manchester City hadden ze er moeite mee om de bal vast te houden in de voorhoede."

"Pas na de rode kaart (voor Oleksandr Zinchenko, red.) veranderde dat. Toen was het mogelijk om op de counter te spelen. Dan komen spelers als Heung-Min Son en Lucas Moura pas echt tot hun recht", aldus Warnock, die echter ook problemen voorziet voor Tottenham.

Lees beneden verder

Meer teams

"Er zijn teams die zich ingraven, waardoor je iemand nodig hebt die de bal vasthoudt voor de vleugelaanvallers. Dan heb je echt een spits nodig. Ik weet zeker dat José Mourinho teleurgesteld is dat er geen nieuwe spits is komen binnenwandelen bij Tottenham."

Sue Smith, voormalig international van Engeland, zag Bergwijn een geweldig debuut afleveren. "Het was een geweldig doelpunt, maar ook zonder bal werkte hij hard. Dat is precies wat Mourinho van zijn spelers wil zien. Het zag er allemaal degelijk uit, buiten die geweldige uithaal kon Bergwijn in aanvallend opzicht niet veel brengen."

"Hij hield het echter simpel en zijn inbreng op aanvallend vlak zal de komende tijd alleen maar groter worden. Met die treffer heeft hij gelijk al een grote stap gezet in het aanpassingsproces. De supporters van Tottenham hebben er gelijk alweer een kleine held bij."