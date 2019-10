Euforie bij AZ na 'must win': "Een 6-0 overwinning in Europa zegt wel wat"

Bij AZ was men na afloop van de florissante overwinning tegen FC Astana (6-0) vanzelfsprekend tevreden.

Trainer Arne Slot loofde de overtuigende prestatie van zijn ploeg, maar concludeerde dat de tegenstander uit Kazachstan ook wel zwak voor de dag kwam.

"Als je Europees gezien met 6-0 wint, dan kun je er hele mooie verhalen over houden, maar dan heb je ook niet tegen de beste ploeg in Europa gespeeld", aldus Slot tegenover FOX Sports.

"Ik kan er tegenin brengen dat zij 'maar' met 1-0 bij verloren. Je moet er wel van winnen en dat hebben we, vind ik, heel overtuigend gedaan", zegt Slot, die Astana heel verdedigend zag spelen.

"In de spelen ze dat spel, in de nationale competitie doen ze dat anders. Massaal terug op eigen helft, daartoe werden ze misschien ook gedwongen door ons. Maar ik heb eerlijk gezegd nog niet veel ploegen anders tegen ons zien spelen dit seizoen. Gelukkig konden we vandaag daar een heel goed antwoord op vinden."

Ook Ron Vlaar toonde zich na afloop erg tevreden. "Het was dik verdiend", reageert de verdediger. "Ik ben heel blij dat we uiteindelijk naar zo'n grote uitslag uitlopen, want dat zat er vandaag echt wel in. De 3-0 bleef heel lang uit, dan hadden we het echt al op slot gegooid."

"Hij viel alsnog en daarna gingen we als een wervelwind nog even naar 6-0." Vlaar wilde niet ingaan op de zwakke prestatie van Astana. "Ik denk dat wij het vooral heel goed gedaan hebben. Het was een must win voor ons als je wat wil betekenen in deze poule."

Teun Koopmeiners beseft dat een grote uitslag als die neer heeft gezet vrij uniek is in Europees verband. "Ik denk dat een 6-0 overwinning in de Europa League-groepsfase wel wat zegt. In zo'n Europa League-wedstrijd weet je dat het lastig wordt, dan snak je naar die eerste goal."

"Gelukkig valt de tweede vlak voor rust, dan zit je op rozen. Maar je moet in Europa negentig minuten scherp blijven, dat hebben we heel goed gedaan", aldus de aanvoerder.