ESPN: Ziyech gebombardeerd tot 'priority summer transfer' in Londen

Hakim Ziyech staat in de concrete belangstelling van Chelsea, zo verzekert ESPN dinsdagmiddag.

De aanvallende middenvelder van is naar verluidt het belangrijkste transfertarget van manager Frank Lampard, die van de Londense clubleiding een fors bedrag toegezegd heeft gekregen om te investeren in de selectie.

mocht twee transferwindows geen spelers halen vanwege een straf, maar is vastberaden om komende zomer flink de portemonnee te trekken.

Ziyech, die volgens ESPN ook in de belangstelling staat van , zou Chelsea moeten voorzien van meer creativiteit voorin. De 26-jarige Marokkaan ligt nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Chelsea klopte in de zoektocht naar aanvallende impulsen ook aan bij Dries Mertens, maar wenst niet mee te werken aan een voortijdig vertrek van de Belg.

Mertens beschikt over een aflopend contract in Napels, maar moet desondanks maar liefst 45 miljoen euro kosten. Dat is Chelsea veel te gortig, dat daarom overweegt om de 32-jarige ex- 'er komende zomer transfervrij binnen te halen.

Lees beneden verder

Chelsea is daarnaast nog altijd op zoek naar een nieuwe linksback, omdat Lampard ontevreden is over Marcos Alonso op die positie.

The Blues zien Ben Chilwell van als de ideale kandidaat, maar weten dat de vleugelverdediger ook de interesse geniet van en Manchester United.

Bovendien heeft Leicester een prijskaartje van 80 miljoen pond, een slordige 94 miljoen euro, gehangen aan de 23-jarige Chilwell.