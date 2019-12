ESPN: Manchester City wil opvolger van David Silva weghalen bij PSV

Mohamed Ihattaren bevindt zich op de radar bij Manchester City, zo weet ESPN te melden.

The Citizens zouden in de persoon van manager Josep Guardiola in de zeventienjarige aanvallende middenvelder de opvolger van David Silva zien. De 33-jarige Spaanse middenvelder gaat de regerend kampioen van Engeland na dit seizoen verlaten, daar zijn huidige contract afloopt.

Ihattaren beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij . De jonge middenvelder, die tevens als vleugelspits uit de voeten kan, was tot dusver in 25 wedstrijden goed voor 9 doelpunten en 9 assists namens de Eindhovenaren.

Die statistieken zouden niet onopgemerkt zijn gebleven bij Guardiola, die gecharmeerd is geraakt van Ihattaren. Het contract van het jeugdproduct bij PSV loopt nog door tot medio 2022.

ging vrijdagavond onderuit op bezoek en heeft daardoor een achterstand van veertien punten op koploper , dat ook nog een wedstrijd minder speelde.

Het huidige gat met Liverpool versnelt de wens van Guardiola om zijn selectie te versterken. De Spaanse oefenmeester is van plan om zijn elftal flink te verjongen en om die reden zou Ihattaren een van de kandidaten zijn om voor de langere termijn de opvolger van Silva te worden.

Lees beneden verder

Het gerucht van ESPN staat overigens in contrast met uitspraken van Guardiola, die onlangs liet weten dat Manchester City niemand zou halen om Silva te vervangen.

"Bernardo Silva kan op zijn positie spelen, we hebben Phil Foden voor die positie en ook Ilkay Gündogan en Kevin De Bruyne kunnen daar uitstekend spelen, dus ik denk niet dat we iemand gaan halen voor de positie van David."

"Misschien verander ik uiteindelijk nog van mening, maar volgens mij liggen mijn prioriteiten op andere positie."