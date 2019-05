Erwin van de Looi selecteert liefst 33 spelers bij Jong Oranje

Erwin van de Looi heeft 33 spelers opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje voor de oefenwedstrijd tegen Mexico.

De KNVB meldt dat de voorlopige selectie van de bondscoach uitgebreider is dan gebruikelijk, omdat er spelers in de selectie zitten die in de week van de oefeninterland tegen Mexico mogelijk nog clubverplichtingen hebben.

Deze spelers vallen af als ze tijdens deze periode in actie moeten komen voor hun club. Mexico treedt in de oefenwedstrijd tegen aan met hun Olympisch elftal. De oefenwedstrijd tegen Mexico is gepland in aanloop naar de kwalificatiecampagne voor het EK 2021. Het eindtoernooi wordt georganiseerd in Hongarije en Slovenië, die als gastlanden automatisch gekwalificeerd zijn.



Voor de spelers die in de voorlopige selectie zitten en op 15 mei of eerder klaar zijn met hun clubverplichtingen wordt er van 21 tot 22 mei een extra tweedaagse trainingsstage op de KNVB Campus in Zeist georganiseerd. De definitieve selectie voor de wedstrijd tegen Mexico wordt op vrijdag 24 mei bekendgemaakt.



Voorselectie Jong Oranje:



Doel: Kjell Scherpen ( ), Jan Hoekstra ( ), Thijmen Nijhuis ( ), Mike van de Meulenhof ( )



Verdediging: Perr Schuurs ( ), Teun Koopmeiners ( ), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Justin Hoogma (Sankt Pauli), Tyrell Malacia ( ), Armando Obispo (PSV), Jordan Teze (PSV), Kik Pierie (SC ), Sherel Floranus (SC Heerenveen), Danilho Doekhi ( ), Rick van Drongelen (Hamburger SV)



Middenveld: Dani de Wit (Ajax), Noa Lang (Ajax), Azor Matusiwa ( ), Ludovit Reis (FC Groningen), Ferdi Kadioglu ( ), Abdou Harroui ( ), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam), Jordy Wehrmann (Feyenoord)



Aanval: Justin Kluivert ( ), Calvin Stengs (AZ), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Tahith Chong ( ), Ferdy Druijff ( ), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Mitchell van Bergen (SC Heerenveen), Jay-Roy Grot ( )