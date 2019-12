Erwin Koeman na negen overwinningen in tien maanden de laan uitgestuurd

Erwin Koeman is niet langer de bondscoach van Oman, zo heeft de voetbalbond van het land bekendgemaakt.

De oefenmeester had het pas sinds februari van dit jaar te zeggen in het Arabische land en kon ook prima resultaten overleggen. Desondanks is er besloten om hem de laan uit te sturen.

Koeman nam begin dit jaar het stokje over van de onlangs overleden Pim Verbeek en had in totaal twaalf wedstrijden de leiding over de nationale ploeg van Oman.

Negen van die twaalf wedstrijden werden in een overwinning omgezet, terwijl er een gelijk werd gespeeld en er twee nederlagen werden geleden.

Ondanks deze positieve balans is er dus besloten om afscheid te nemen van Koeman. De bondscoach verloor begin deze maand, in naar wat nu dus zijn laatste wedstrijd is gebleken, met Oman van Saoedi-Arabië in de Gold Cup (1-3).

De oefenmeester maakte in de afgelopen weken zich met zijn ploeg op voor de derde ronde in de Aziatische kwalificatiereeks voor het WK van 2022, maar zal nu dus het stokje over moeten geven.

De 58-jarige Koeman werkte in het verleden als hoofdtrainer bij , , , , RKC Waalwijk en de nationale ploeg van Hongarije.

Ook was hij als assistent van zijn broer Ronald Koeman, die als bondscoach van het onlangs rechterhand Kees van Wonderen op zag stappen, actief bij en .

Eenzelfde rol vervulde hij vorig jaar aan de zijde van Phillip Cocu bij , waar hij ook nog even interim-trainer was.