Erwin Koeman doet ontboezeming over broer Ronald: "Dat zou hij niet doen"

Erwin Koeman werkte tot december 2019 als bondscoach in Oman.

De 58-jarige oud-international was tijdens zijn trainerscarrière actief bij onder meer , , Hongarije en .

In het programma Goedemorgen van FOX Sports gaat Koeman in op het verschil met de loopbaan van zijn broer Ronald, die momenteel bondscoach van het is en eerder onder meer , , , , Feyenoord, en trainde.

"We zijn twee verschillende persoonlijkheden, twee verschillende karakters. Ik vind het wel leuk om een keer naar het buitenland te gaan, een nieuwe cultuur te leren kennen. Ik kan op ieder niveau trainen en Ronald niet. Ronald kan alleen op het hoogste niveau werken."

"Ik ben in Oman geweest, in Hongarije, bij en RKC Waalwijk. Dat zou Ronald niet doen", begint Koeman. Presentator Milan van Dongen vraagt of zijn broer 'niet met spelers van een minder niveau kan werken'. "Nee, oké. Maar dat zit ook in het karakter."

"Gaat hij zich sneller ergeren? Kan jij je beter aanpassen?", vraagt Hans Kraay junior zich af. "Ja, dat denk ik wel. Ik erger me natuurlijk ook weleens", antwoordt Koeman. Ronald de Boer kan dat wel begrijpen.

"Hij heeft zolang geroken aan het hoogste, dat doet hij nog steeds. Dan gaat hij niet ineens vier of vijf passen naar beneden. Dat is ook logisch. Misschien dat hij op het einde van zijn carrière zoiets pakt, kijk naar Dick Advocaat. Ik denk dat die kans bij Ronald iets kleiner is, dat vind ik heel logisch."

"We hebben drieënhalf jaar in de Premier League gezeten en ik denk dat Ronald daar nog wel een keer trainer zou willen worden", verwijst Koeman naar de periodes bij Southampton en Everton, waar hij als assistent van zijn broer werkte.

Kraay jr. vraagt zich af of Koeman zich goed kan wegcijferen en verwijst naar de eventuele onderlinge irritaties. "Dat kan ik, daarom kan ik op ieder niveau werken."

"Als ik bij wijze van spreken bij vv Acht een team moet gaan trainen, doe ik dat. Ik houd van voetbal en daarom doe ik zelf ook nog, ik volg alles. Het is niet zo dat ik zeg: 'Ik wil daar trainen, op het hoogste niveau'. Zo zit ik niet in elkaar."

"Het is heel makkelijk: de opstelling doe je met elkaar. Alleen hij is de manager. Daardoor kon ik af en toe een biertje drinken in de stad. Ronald niet, die werd overal herkend. Ik niet, ik houd daarvan en vond het geweldig. Hij zou weleens met mij willen ruilen, denk ik", gaat hij verder.

Er wordt gevraagd of er sprake van is geweest dat Koeman als assistent zou meegaan naar het Nederlands elftal. "We zijn in november 2017 weggegaan bij Everton en in januari hebben we gesproken, want het ging de kant op dat hij bondscoach zou worden. Toen heb ik gezegd: 'Wat er ook gaat gebeuren, ik wil voor mezelf door'."

"Waarschijnlijk had ik met Ronald mee kunnen gaan naar het Nederlands elftal, maar ik wilde mijn eigen kant op. Natuurlijk was het Nederlands elftal geweldig geweest, maar dan had ik en Oman niet meegemaakt", stelt Koeman.

Hij werkte na het vertrek uit Engeland als assistent- en interim-trainer bij Fenerbahçe en bondscoach in Oman. Koeman sluit niet uit dat hij in de toekomst weer als assistent van zijn broer aan de slag gaat. "Alles is mogelijk in het leven. Alleen heb ik gekozen om zelf door te gaan."