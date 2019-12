Ernstige beschuldigingen aan het adres van Alfred Schreuder en consorten

Ishak Belfodil heeft hard uitgehaald naar zijn club TSG Hoffenheim.

De 27-jarige aanvaller zinspeelt in gesprek met BILD op een breuk met zijn Duitse werkgever na een zeer onaangename periode voor de Algerijn. "Ik heb er geen vertrouwen meer in. Voor mij is er geen basis meer voor een succesvolle samenwerking", laat Belfodil weten.

De aanvaller speelde in het begin van het seizoen vijf competitiewedstrijden mee, maar volgens de spits zelf wist de medische staf dat er sprake was problemen met een kruisband en meniscus.

Belfodil beweert dat de artsen bij de ernst van de kwetsuren niet hebben erkend. De zeventienvoudig international besloot uiteindelijk een operatie te ondergaan om van de klachten af te komen.

"Ik heb geluk gehad dat er niets is gebroken. Mijn carrière is in gevaar gebracht", meent Belfodil. "Tot de avond vóór de ingreep werd er druk uitgeoefend om geen operatie te ondergaan."

"Toen ik de kliniek verliet, was ik drie dagen in Hoffenheim voor een behandeling. Noch de trainer (Alfred Schreuder, red.), noch iemand van de leiding vond het nodig mij te begroeten of naar mij te vragen."

"Toen heb ik besloten naar Parijs te gaan om de artsen op te zoeken die ik vertrouw", besluit de aanvaller. Alexander Rosen, directeur van Hoffenheim, ontkent de aantijgingen.

"Alle medische behandelingsstappen werden correct toegepast, alles was in overeenstemming met de hoogste medische normen. Bij elke blessure van een van onze spelers vindt er onderling overleg plaats. Alles is besproken met Ishak."