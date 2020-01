Ernest Faber ontvangt draai om de oren vanwege 'goednieuwsshow' bij PSV

PSV nam medio december afscheid van Mark van Bommel, waarna Ernest Faber op interim-basis het stokje overnam in het Philips Stadion.

Jan Poortvliet, oud-speler van de Eindhovense club, is echter niet onder de indruk van de keuze van de -leiding voor Faber. Volgens hem is er tijdens het trainingskamp in Qatar te weinig gewerkt aan de ideale opstelling voor de tweede seizoenshelft.

"Het trainingskamp in Qatar is om je voor te bereiden op de tweede seizoenshelft en moet niet de goednieuwsshow zijn over een jeugdspeler die mee gaat en die jonge speler en dat talent", concludeert Poortvliet in gesprek met PSV Inside.

De formatie van Faber verloor in Qatar in vriendschappelijk verband van (1-2) en KAS Eupen (2-1). "Je verliest daar twee wedstrijden omdat je niet serieus bezig bent met het team dat de eerste wedstrijd (tegen , red.) moet spelen."

Poortvliet wil desondanks niet te lang stilstaan bij het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen VVV van zondag. "Dat heeft geen enkele zin", zo benadrukt hij. "Voor nu op naar . PSV moet die ploeg vastzetten en opvreten."

"Twente mist vertrouwen en ze hebben geen voorhoede." PSV moet in de optiek van Poortvliet vooral uitgaan van zijn eigen kracht. "PSV moet thuis veel pressing durven spelen en steeds hoog druk zetten, een hoog tempo hanteren, vooruit voetballen en variëren in de spelopbouw."

Faber doet er in de optiek van Poortvliet goed aan om de verdedigers van PSV voortaan nadrukkelijk te betrekken in het aanvalsspel. "Dat betekent dus ook centraal mensen door laten komen en zo laten zien dat VVV een incident was", aldus de ex-trainer van onder meer en .

PSV begint zondag om 16.45 uur aan het treffen met Twente