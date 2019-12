Ernest Faber kiest in bekerwedstrijd PSV voor twee opvallende namen

PSV begint woensdagavond met een sterke basiself aan de bekerwedstrijd tegen tweededivionist GVVV.

Interim-trainer Ernest Faber kiest voor veel bekende namen, maar heeft ook twee verrassingen in petto: Gastón Pereiro en Kostas Mitroglou verschijnen beiden aan de aftrap in Veenendaal.

Pereiro speelt op het middenveld in plaats van Érick Gutiérrez. Laatstgenoemde zit vanwege een lichte blessure niet bij de wedstrijdselectie van .

Voor Pereiro is het pas zijn derde basisplaats in alle competities dit seizoen. De Uruguayaanse middenvelder kwam niet voor in de plannen van Fabers voorganger Mark van Bommel, maar gaf afgelopen weekeinde in de verloren topper tegen (3-1) wel zijn visitekaartje af met een fraai doelpunt.

Ten opzichte van de teleurstellend verlopen wedstrijd tegen Feyenoord ontbreken Donyell Malen en Steven Bergwijn bij PSV. Malen viel in De Kuip uit met een knieblessure en komt voorlopig niet in actie. Hij wordt in de punt van de aanval vervangen door Mitroglou, die voor het eerst dit seizoen een basisplaats heeft.

Bergwijn krijg rust en zit op de bank, waardoor Gody Cakpo kan rekenen op een basisplaats.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Pereiro; Gakpo, Mitroglou, Doan