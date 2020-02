Eriksen over Man United: "Transfer was nooit echt waarschijnlijk"

Christian Eriksen verruilde Tottenham Hotspur vorige maand voor Internazionale, maar hij werd ook vaak gelinkt aan Manchester United.

In gesprek met BBC Sport erkent Eriksen dat hij regelmatig in verband werd gebracht met een overstap naar The Red Devils. "Een paar jaar lang, maar een transfer was nooit echt waarschijnlijk. We hebben natuurlijk met ze gesproken en gehoord wat mogelijk was en wat niet."

Uiteindelijk was de Deense middenvelder toe aan een nieuwe uitdaging, zo zegt hij. "Het zou een makkelijke oplossing zijn geweest om in de Premier League te blijven. Bij Tottenham blijven had ook gekund, maar ik wilde een nieuwe uitdaging in een nieuw land."

"Toen Inter zich meldde, was dat geen moeilijke keuze." Eriksen kijkt ook terug op zijn laatste maanden in het shirt van de Spurs, die moeizaam verliepen. "Het was geweldig om de -finale te spelen, maar als je verliest, voelt het de volgende dag als het einde van de wereld."

"Het was moeilijk na die finale. Toen het nieuwe seizoen begon, was men nog steeds droevig van de nederlaag", gaat de oud-Ajacied verder. "Na een paar nederlagen kom je in een neerwaartse spiraal en daar ben je niet aan gewend. Het was moeilijk om daar uit te komen."

Eriksen benadrukt dat Tottenham niet de enige ploeg is die het lastig heeft. "Als je kijkt naar de Premier League, is er maar één team dat echt vleugels heeft. Alle andere ploegen proberen hun plekje te vinden, dat geldt niet alleen voor Tottenham. Soms maak je zo'n seizoen mee."

betaalde de Londenaren twintig miljoen euro voor de 27-jarige Eriksen, die in Milaan een contract heeft gekregen tot medio 2024. Zondag maakte hij tegen (0-2 winst) zijn debuut in de , nadat hij vorige week ook al meespeelde in de gewonnen bekerwedstrijd tegen (2-1).