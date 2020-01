'Eriksen ondergaat maandag medische keuring; jaarsalaris lekt uit'

De winterse overgang van Christian Eriksen van Tottenham Hotspur naar Internazionale nadert zijn voltooiing, zo verzekeren tal van Italiaanse media.

Terwijl de clubs naar verluidt achter de schermen bezig zijn om de laatste details af te ronden, zou voor komende maandag een medische keuring voor de middenvelder op Italiaanse bodem zijn ingepland. De verwachting is dat de transfersom net iets onder de twintig miljoen euro zal bedragen.

Een delegatie van Inter, bestaande uit Giuseppe Marotta en Piero Ausilio, was donderdag druk in de weer met Frank Trimboli en Paolo Busardò, de tussenpersonen die van zaakwaarnemer Martin Schoots een volmacht hebben gekregen.

Schoots is zelf in Londen om Tottenham in persoon van de laatste ontwikkelingen rondom de Deens international op de hoogte te houden. Tottenham zou nog 'ja' moeten zeggen op het laatste formele bod van de Noord-Italianen: achttien miljoen euro plus een variabele bonus van twee miljoen euro.

Voor Eriksen zelf ligt er een mooi jaarsalaris in het verschiet. Italiaanse media verzekeren dat de ex-speler van een contract tot medio 2024 kan ondertekenen, á acht miljoen euro op jaarbasis.

Daar kunnen per jaargang nog eens twee miljoen euro aan variabele bonussen bij worden opgeteld., afhankelijk van de prestaties van de speler en/of club. De kans bestaat, afhankelijk van de ontwikkelingen, dat Eriksen zaterdag al naar Italië afreist en een dag later het middagduel van Inter met Cagliari vanaf de tribune bekijkt.

Lees beneden verder

werd donderdagavond ook nog met Eriksen in verband gebracht. De Spaanse topclub zou in extremis nog een bod op de middenvelder hebben uitgebracht, maar La Gazzetta dello Sport zet daar vraagtekens bij en ziet het meer als een poging van Tottenham-preses Daniel Levy om de vraagprijs te kunnen verhogen.

Bovendien gaf Eriksen weken geleden naar verluidt al zijn ja-woord aan i Nerazzurri. Eriksen, die volgende maand zijn 28e verjaardag viert, beschikt over een aflopend contract met en weigerde steevast een nieuwe verbintenis te ondertekenen.

Dat werd de spelmaker niet door de club in dank afgenomen en het had ook gevolgen voor zijn speeltijd onder Mauricio Pochettino en diens opvolger José Mourinho. Eriksen kwam sinds zijn komst van Ajax in de zomer van 2013 tot 304 duels en 69 doelpunten.