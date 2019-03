Eriksen evenaart Premier League-record van Beckham

De Deense middenvelder stelde Lucas Moura in staat om te scoren tegen Liverpool. Punten leverde het niet op, maar wel een (gedeeld) record.

Christian Eriksen werd namelijk de tweede speler in de geschiedenis die vier seizoenen op rij tien of meer assist gaf in de Premier League. had meer kunnen overhouden aan het treffen met de Liverpudlians, maar een late eigen goal van Toby Alderweireld gooide roet in het eten nadat Roberto Firmino voor rust al had gescoord voor de thuisploeg.

Eriksen zorgde met zijn crosspass op Moura wel al voor zijn tiende voorzet van dit seizoen en in de vorige seizoenen kwam hij ook al tot dubbele cijfers in het assistklassement. Met zijn prestaties evenaart hij David Beckham, die tussen 1997/98 en 2000/01 een groot aandeel had in drie landstitels van .

De nederlaag kan de Spurs echter duur komen te staan, want in de laatste vijf wedstrijd werd slechts een punt vergaard. Een plekje in de top vier staat op de tocht en daarmee komt deelname aan de van volgend seizoen ernstig in gevaar. kan maandag al passeren als het wint van en ook het opgeleefde Manchester United verkeert in veel betere vorm dan Tottenham.

De kans is echter groot dat Eriksen volgend seizoen sowieso niet van de partij is, of de ploeg zich nu kwalificeert of niet. De oud-Ajacied heeft een contract dat volgende zomer afloopt en lijkt niet van plan om te verlengen. Zodoende moeten de Spurs hem komende zomer of winter verkopen om nog iets aan hem te verdienen. Een transfer naar een Spaanse topclub lijkt daarbij de meest waarschijnlijke optie.