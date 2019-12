Eriksen en Haaland in? Man United wil twee winterse versterkingen na Minamino-blunder

The Red Devils dachten veel geld te moeten betalen voor de Japanner en daardoor waren ze uiteindelijk te laat.

verwacht in januari twee nieuwelingen aan de selectie toe te voegen. Ed Woodward is onder druk komen te staan, omdat hij er niet in is geslaagd om Takumi Minamino vast te leggen.

Zoals Goal eerder meldde was Minamino één van de spelers die United met de winterse transferperiode in aantocht in de gaten hield. Hij werd op een shortlist van potentiële versterkingen gezet.

ging er uiteindelijk echter met de international vandoor. Voor 'slechts' 8,5 miljoen euro werd de vleugelspeler van Red Bull Salzburg naar Anfield gehaald, terwijl United in de veronderstelling was dat hij veel meer zou moeten kosten.

The Red Devils, wiens transferzaken worden geleid door Woodward, waren niet op de hoogte van de afkoopsom die Minamino in zijn contract had staan.

United wil na die mislukking snel door en Ole Gunnar Solskjaer heeft zijn pijlen gericht op een creatieve middenvelder, met James Maddison ( ) als eventuele optie. Manager Brendan Rodgers liet echter al weten dat niemand The Foxes in januari zal verlaten.

Christian Eriksen lijkt een meer realistische optie. Het contract van de spelmaker van loopt in Londen na afloop van dit seizoen af.

Afgelopen zomer deed United al een late poging om Eriksen te contracteren, maar van een transfer kwam het toen niet. De club zal nu een 'boost' hebben gekregen door een interview van Daniel Levy, die aangaf dat hij een overstap van Eriksen naar een Premier League-rivaal niet zou tegenhouden.

Levy wil de Deen liever niet komende zomer transfervrij laten gaan en dus zal Tottenham de komende weken een transfersom voor de oud-speler van willen zien.

Ondertussen is de toekomst van Paul Pogba op Old Trafford nog steeds onzeker. Deze week werd de rentree van de Fransman opnieuw uitgesteld vanwege ziekte. Pogba kwam sinds eind september niet meer in actie door een enkelblessure.

In de voorbereiding op dit seizoen was Pogba een doelwit voor en en beide clubs zullen wellicht weer interesse tonen als de WK-winnaar op de markt komt.

Solskjaer hoopt volgende maand ook zijn voorhoede te versterken. Mario Mandzukic staat al enige tijd op het lijstje, maar de interesse van United ligt nu ook bij Erling Braut Haaland.

De 19-jarige revelatie van Salzburg werkte in het verleden met Solskjaer samen bij Molde. Vorige week ontmoetten de twee elkaar in Oostenrijk om een mogelijke transfer naar het Theatre of Dreams te bespreken.

Haaland bracht op zijn beurt een bezoekje aan en . Beide -clubs hebben serieuze interesse in de jonge aanvaller, die deze jaargang al 28 keer scoorde in 22 wedstrijden.

Lees beneden verder

Een andere speler op het lijstje van Manchester United, is Jadon Sancho. De Engelsen zouden bereid zijn om maar liefst 140 miljoen euro voor de international te betalen.

Goal weet echter dat er ook steeds meer vertrouwen in krijgt om Sancho over te nemen van Dortmund. De 19-jarige Engelsman zou namelijk niet overtuigd zijn dat United zich dit seizoen weet te plaatsen voor de .

De ploeg van Solskjaer komt dit kalenderjaar nog drie keer in actie, te beginnen met de uitwedstrijd van zondag tegen hekkensluiter . Op Boxing Day komt op bezoek en twee dagen later volgt het uitduel bij .