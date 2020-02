Eriksen doet boekje open: "Omdat ik gezien werd als kwade genius"

Christian Eriksen draagt tegenwoordig het shirt van Internazionale, dat de middenvelder vorige maand een meerjarig contract voorlegde.

De international van Denemarken is blij met de volgende stap in zijn loopbaan, want bij werd hij naar eigen zeggen steeds vaker als 'zwart schaap' gezien. Eriksen was namelijk niet van plan om zijn aflopende verbintenis bij the Spurs te verlengen.

"Van veel zaken bij Tottenham kreeg ik de schuld, omdat ik gezien werd als kwade genius", vertelt de openhartige Eriksen in gesprek met de BBC. Het was dus een hectisch halfjaar in Noord-Londen.

"Toen ik had gezegd dat ik mijn contract niet wilde verlengen, was iedereen bezig met mijn vertrek. Elke wedstrijd dezelfde vraag: 'Gaat hij weg, gaat hij niet weg?' Heel veel mensen spraken daarover. Zelfs de fans op straat waren er mee bezig: 'Bedank, tot ziens en veel succes'."

Eriksen heeft geen spijt over zijn uitspraken aangaande het niet ondertekenen van een nieuwe verbintenis bij Tottenham. Ook niet na de stroeve seizoensstart van de Londense club.

"Ik voelde dat ik gewoon eerlijk moest zijn", vervolgt de Deense spelmaker zijn uitleg. "Ik wilde me niet verstoppen, zoals zoveel spelers doen. Iedereen is daar anders in. Ik was gewoon eerlijk en gaf mijn gevoelens openlijk prijs."

De voormalige Ajacied kreeg in zijn laatste periode bij Tottenham met de snoeiharde en onverbiddelijke Engelse media te maken. "Ik las dat ik een slechte invloed had in de kleedkamer van Tottenham, dat ik vanwege mijn vertrekwens een 'persona non grata' was."

"Om eerlijk te zijn: Elke speler zou nadenken over een vertrek als er iets interessants voorbij zou komen. Ik was alleen degene die het openlijk durfde te zeggen."

Voor Eriksen leverde de kortstondige samenwerking met José Mourinho geen problemen op. "Hij had me op de bank kunnen zetten, maar dat deed hij niet."

"Nadat ik hem mijn verhaal had uitgelegd, zei hij dat ik gelukkig moest zijn en mij moest focussen op het spelen voor Tottenham", aldus de middenvelder, die toe was aan een nieuwe uitdaging. "Toen Inter serieus werd, was dat geen moeilijke keuze meer."