Erik ten Hag weet het helemaal zeker: 'Dit mag en gaat ook niet verkeerd'

Ajax won zondagmiddag met 4-1 van FC Utrecht, waardoor de landstitel de ploeg van Erik ten Hag nauwelijks meer kan ontgaan.

, dat tegelijkertijd met 1-0 verloor van , staat drie punten achter op , terwijl de Amsterdammers een veel beter doelsaldo hebben (+14 goals ten opzichte van PSV). Trainer Erik ten Hag weet dat de landstitel eigenlijk al binnen is.

"Ik voel me goed, het kan niet beter. Maar woensdag (tegen , red.) is de kampioenswedstrijd. Dan moeten we het voltrekken en daar gaan we voor. Als het echt binnen is, dan vieren we het", zegt Ten Hag na afloop in gesprek met de NOS. "De dubbel? Die kans is natuurlijk erg groot. Dit mag gewoon niet verkeerd gaan, en dit gaat ook niet verkeerd."



"Dit is zeker een voorschot, maar laten we het over de wedstrijd hebben. Ik moet mijn ploeg complimenten geven. Als je zo kunt reageren na die vroege tegengoal... Er zit zo'n drive in de ploeg." Ten Hag vertelt dat de uitschakeling in de door de 2-3 nederlaag tegen hard aankwam bij de selectie. Ook tegen leek het mis te gaan.



De Domstedelingen kwamen binnen een minuut op voorsprong. "Dan ga je kijken hoe de ploeg reageert, dat ging gelijk goed", reageert Ten Hag. "Wát een karakter zit er in de ploeg. We hebben natuurlijk tegenvallers gehad de afgelopen dagen. Met David Neres en Hakim Ziyech die de afgelopen dagen ziek was. Als je dan ziet wat ze op de mat kunnen brengen. Er zit een enorme weerbaarheid in deze ploeg."