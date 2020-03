Erik ten Hag verliest grip: "Een aantal doet maar wat en hebben er lak aan"

Koploper Ajax verloor zondagavond met 0-2 van AZ, waardoor de titelstrijd weer helemaal open ligt.

De Amsterdammers konden het in eigen huis niet bolwerken en moesten de zoveelste tegenvaller in korte tijd incasseren.

'Erik ten Hag en zijn Ajacieden zijn ernstig de weg kwijt, zo niet totaal van het padje', zo oordeelt Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

De chef voetbal van de krant stelt dat, als het woensdag in de halve finale van de TOTO tegen ook fout afloopt, het volop crisis is bij .

Driessen zag dat het lukte om in de Johan Cruijff ArenA Ajax volledig af te troeven. 'De AZ'ers bleken veel beter dan de Ajacieden de midweekse Europese uitschakeling verwerkt te hebben en ervan geleerd te hebben.'

'Los van het presentje van Daley Blind ging AZ uit van eigen kracht, balbezit, volhardde in positiespel van achteruit en vond keer op keer de vrije man omdat de Ajacieden hopeloos faalden in het druk zetten.'

'De dominantie van AZ was zodanig dat Ajax gewoon een zielige indruk maakte voor eigen publiek. En dat na voor de tweede keer in vier dagen. Zoiets doet pijn en is in Amsterdam vaak het begin van schuivende panelen als hier niet snel een halt aan wordt toegeroepen.'

Het getuigt volgens Driessen van armoede dat 'al die dure topspelers' geen enkele manier wisten te vinden om het spel van AZ te ontregelen. 'Ook Ten Hag kwam zoals vaker niet met een ontsnappingsroute voor zijn spelers.'

'Opnieuw bleek hij langs de lijn geen plan B te hebben, zelfs niet met zijn sterkst mogelijke formatie van dit moment. Het lukte de coach evenmin om Ajax na rust de juiste weg te wijzen. Als benoemd tacticus valt hij steeds harder van zijn voetstuk.'

Volgens de columnist is het duidelijk dat Ten Hag steeds minder grip heeft op zijn komende zomer vertrekkende spelers. 'Een aantal doet maar wat en hebben lak aan de organisatie en de taken die bij hun positie horen.'

'Het wonderseizoen blijkt steeds meer een toevalstreffer met een verzameling topspelers en -talenten te zijn geweest, waarbij de hand van de trainer overschat is geweest.'