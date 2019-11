Erik ten Hag uitermate tevreden: "Er zit zeker muziek in"

Erik ten Hag bracht afgelopen dinsdag in het Champions League-duel met Chelsea (4-4) een uitermate offensieve opstelling in het veld.

Noussair Mazraoui en David Neres vervingen Sergiño Dest en Edson Álvarez, terwijl Donny van de Beek als controlerende middenvelder en Hakim Ziyech als 'tien' speelde. Ten Hag geeft in gesprek met De Telegraaf te kennen dat er 'muziek' in deze formatie zit.

Ten Hag zag dat zijn tactisch plan tegen werkte en dat het duel op Stamford Bridge heel anders verliep dan de eerste ontmoeting in Amsterdam. "In de Johan Cruijff ArenA kwamen we niet onder de druk uit en om daar niet opnieuw tegenaan te lopen hadden we veel voetballend vermogen nodig. Vandaar zijn we met die vijf offensieve spelers gestart", aldus Ten Hag, die in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (0-1 nederlaag) met Lisandro Martínez, Álvarez en Van de Beek op het middenveld speelde.

"Vooral aan de rechterkant lukte het ons continu om onder de druk uit te voetballen en zo de wedstrijd naar onze hand te zetten. De uitvoering aan onze kant was goed en als beloning maakten we een paar geweldige goals", analyseert de oefenmeester.

Hij ziet dat er een stap vooruit is gezet en dat zijn ploeg goed speelde in deze formatie. "Maar we moeten onszelf nog wel verder ontwikkelen. Het is mooi om te zien dat al die aanvallend goede spelers de volle bereidheid tonen om voor elkaar het vuile werk te doen."

"Er zit zeker muziek in", stelt Ten Hag, wiens ploeg nu komende zondag in eigen stadion opneemt tegen . "Misschien gaat het iets te ver om te stellen dat we verder zijn dan vorig seizoen, maar ik kan me voorstellen dat het wervelender oogt. Dat komt ook door de diepgang, snelheid en het vele bewegen van onze aanvallers. Het ziet er allemaal heel dynamisch uit."