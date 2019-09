Erik ten Hag trekt aan de rem na vraag van FOX Sports over Naci Ünüvar

Erik ten Hag wil zich niet te nadrukkelijk mengen in de kwestie van de voetbalnationaliteit van Sergiño Dest.

De rechtsback van speelde in de afgelopen week twee oefeninterlands met de Verenigde Staten, maar kan ook nog voor het kiezen. Ten Hag maakte vrijdag bekend dat hij aan de bel trok bij de KNVB en bondscoach Ronald Koeman over de situatie van Dest, maar noemt het verder een 'zaak tussen de speler en de bond'.

"Ik sta er verder buiten", maakt Ten Hag kort voor de competitiewedstrijd tegen sc duidelijk. Hij wil verder ook niet speculeren over een mogelijke interlandcarrière van de zestienjarige Naci Ünüvar, die vrijdag voor het eerst meetrainde met Ajax 1 en zaterdag met een doelpunt en assist belangrijk was voor de Onder-19 tegen (3-1). "Waar wij voor staan is het laten doorstromen van de jeugd. Als ze kansen afdwingen, dan willen we ze die ook bieden."

"Het was een snuffelstage: kom maar een keer ruiken en proeven. Dat kan worden omgezet in een definitieve stage", aldus de oefenmeester van Ajax over het Turks-Nederlandse toptalent . "Of hij een international kan worden? Laten we niet zo hard van stapel lopen. Die jongen heeft talent, anders laten we hem niet meetrainen. Om nu bij Ajax mee te trainen, moet je van een bepaald niveau zijn. Maar je moet hem in alle rust laten ontwikkelen."

In het duel met Heerenveen kiest Ten Hag ervoor om Dest en David Neres op de bank te laten beginnen. De internationals van de Verenigde Staten en Brazilië maakten deze week de nodige vlieguren en worden daardoor gespaard. "Dat heeft zeker een rol gespeeld", beaamt Ten Hag in gesprek met FOX Sports . "Ze zijn door verschillende tijdzones gegaan; voor Dest was het negen uur, aan de westkust van Amerika. Dat speelt zeker een rol."

Perr Schuurs heeft een basisplek, terwijl Joël Veltman uitwijkt naar de rechtsbackpositie. Ten Hag zegt Schuurs 'niets bijzonders' mee te geven. "Als centrale verdediger weet hij wat hij moet doen. We voetballen volgens bepaalde principes. Iedereen heeft een taak en weet precies wat hij moet doen. Dan is het zaak om jezelf zo goed mogelijk te tonen en je in het elftal te spelen."