Erik ten Hag tipt collega als winnaar: "Zeer indrukwekkend van hem"

Wereldvoetbalbond FIFA maakte woensdag de genomineerden van 'The Best' bekend.

Waar diverse Nederlandse spelers zijn genomineerd voor een prijs zijn ook trainers Sarina Wiegman en Erik ten Hag kanshebber voor een eretitel. De trainer van laat in gesprek met het Algemeen Dagblad weten trots te zijn op de nominatie.

"Het is vooral het gevolg van iets van vorig seizoen. Dat ligt achter ons, we zijn nu weer druk bezig met het heden. Natuurlijk is het wel leuk, dat zeker", reageert Ten Hag.

Hij erkent dat Ajax 'iets heel bijzonders' heeft gepresteerd in Europa door de halve finales van de te halen en ziet dat er internationaal veel waardering is voor het Nederlandse voetbal.

"En dat kan je breder trekken, ook naar de vrouwen toe. In totaal zijn er zes genomineerden uit Nederland. Dat geeft aan dat we op de goede weg zijn. Een mooi compliment voor het Nederlands voetbal", aldus de oefenmeester.

In zijn eigen categorie neemt hij het op tegen onder anderen Josep Guardiola ( ), Jürgen Klopp ( ) en Mauricio Pochettino ( ). Ten Hag verwacht niet dat hij gaat winnen.

"Wat voor de spelers geldt is ook voor de trainer van toepassing. Zo is het logisch dat Ronaldo en Messi in de top 10 staan, maar als je naar het afgelopen seizoen kijkt, kan je niet om Liverpool heen."

"Bij de spelers en bij de trainer", zegt Ten Hag, die in Klopp de meer dan terechte trainer van het jaar ziet. "Wat hij met Liverpool heeft gepresteerd, en de manier waarop, is zeer indrukwekkend."

Ook bondscoach van Algerije en Afrika Cup-winnaar Djamel Belmadi, bondscoach van Frankrijk en wereldkampioen Didier Deschamps, -trainer en Copa Libertadores-winnaar Marcelo Gallardo, bondscoach van Peru en Copa América-finalist Ricardo Gareca, bondscoach van Portugal en -winnaar Fernando en bondscoach van Brazilië en Copa América-winnaar Tite zijn genomineerd.