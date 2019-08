Erik ten Hag stelt Edson Álvarez en vier andere spelers teleur bij Ajax

Edson Álvarez ontbreekt dinsdagavond in de wedstrijdselectie van Ajax voor het duel met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League.

De Mexicaanse zomerwinst was wel met de rest van de selectie meegereisd naar Griekenland, maar zal, net als vier andere spelers, plaats moeten nemen op de tribune.

Álvarez moet zodoende nog even wachten op zijn debuut voor . De verdediger werd deze zomer voor ongeveer vijftien miljoen euro opgepikt bij Club América, maar was er in de eerste twee wedstrijden van het seizoen nog niet bij vanwege problemen met zijn werkvergunning.

Inmiddels heef Erik ten Hag de beschikking over Álvarez, maar de trainer van Ajax heeft de Mexicaan tegen PAOK nog niet nodig. Ten Hag vertrouwt centraal achterin namelijk opnieuw op Perr Schuurs en Lisandro Martínez.

Bij duels in de bestaan de wedstrijdselecties uit maximaal 18 spelers, waardoor Ten Hag 5 van de in totaal 23 meegereisde spelers teleur heeft moeten stellen.

Behalve Álvarez zullen ook Dominik Kotarski, Kik Pierie, Dani de Wit en Jurgen Ekkelenkamp de wedstrijd vanavond vanaf de tribunes moeten bekijken.

Opstelling Ajax : Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Blind, Mazraoui, Van de Beek; Ziyech, Dolberg, Tadic.

Opstelling PAOK: Paschalakis, Matos, Crespo, Varela, Giannoulis, Jaba, Esiti, El Kaddouri, Biseswar, Pelkas, Akpom.