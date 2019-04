"Erik ten Hag staat nu bovenaan heel veel lijstjes van topclubs"

Youri Mulder betwijfelt of Erik ten Hag er goed aan doet om deze zomer bij Ajax te blijven.

De analist rekent erop dat er voldoende belangstelling zal zijn voor de succesvolle oefenmeester, en stelt dat Ten Hag het komend seizoen 'alleen maar slechter' kan doen bij . Mulder is evenwel blij om te zien dat de oefenmeester nu meer krediet krijgt dan in het begin van het seizoen.

"In het buitenland wordt hij gezien als architect van Ajax, maar in Nederland heeft dat heel lang geduurd", stelt de voormalig aanvaller zondagavond bij Rondo. "Ik vind dat hij te hard is aangepakt. Hij is te snel afgeschreven op onzin: dat hij geen uitstraling zou hebben en een accent heeft... Was het belangrijk dat hij aankwam bij Ajax met zijn -tas?", refereert Mulder aan een veelbesproken foto van het begin van het seizoen.



Presentator Jack van Gelder trekt de conclusie dat Ten Hag deze zomer bij Ajax zal blijven, maar daar is Mulder allerminst zeker van. "Het halve elftal gaat straks weg. Frenkie de Jong is al weg, Matthijs de Ligt gaat weg, Dusan Tadic en Hakim Ziyech gaan denk ik ook weg. je kunt het alleen maar slechter doen. Hij staat nu bovenaan heel veel lijstjes van topclubs. Is het niet handig om het ijzer te smeden als het heet is, net zoals Peter Bosz deed na de -finale, en bij een geweldige club te gaan werken?", vraagt Mulder zich af.



Ten Hag staat tot medio 2020 onder contract. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil de verbintenis graag verlengen, maar Hans Kraay junior adviseerde Ten Hag zondagochtend bij De Tafel van Kees al om daar niet op in te gaan. "Je zit in een wespennest", zei Kraay junior, die een soortgelijke argumentatie gebruikte als Mulder. "Hij wordt kampioen, hij wint de beker en staat in de halve finale van de . Beter gaat het niet worden. Na twee of drie nederlagen in het volgende seizoen heb je weer dat gezeik. Nu kan hij naar een heel goede club in Engeland."