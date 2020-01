Erik ten Hag spreekt zich uit over afwezigheid van Hakim Ziyech

Ajax maakte woensdag wereldkundig dat men voorlopig geen beroep kan doen op Hakim Ziyech.

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft een scheurtje in de kuitspier opgelopen in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen en ontbreekt daardoor een aantal weken.

Voorafgaand aan het bekerduel met SV Spakenburg spreekt -trainer Erik ten Hag zich voor de camera van FOX Sports uit over de afwezigheid van Ziyech.

"Je weet het eigenlijk zondag al, maar dan moet je even op de bevestiging en de exacte diagnose wachten. Enkele weken, het kan snel herstellen. Het kan ook langzamer gaan, dat is afwachten", geeft Ten Hag te kennen.

De oefenmeester krijgt vervolgens de opmerking dat het 'geen Jong Ajax' is geworden tegen Spakenburg. "Natuurlijk niet, dit is een belangrijke wedstrijd."

"Een vol huis, dat ook. Het gaat erom dat we ons plaatsen voor de volgende ronde. Ik wil zoveel mogelijk spelers aan het werk zetten, want er komen drukke maanden aan."

Bruno Varela staat woensdagavond tussen de palen bij Ajax en maakt daardoor zijn officiële debuut. "We hebben hem heel vaak gezien, op de training en hij is er iedere wedstrijd bij."

"Op het trainingskamp heeft hij gekeept tegen KAS Eupen en daar deed hij het uitstekend. Hij heeft bij gekeept, daar was hij een jaar lang eerste keeper. Dat kent hij heus", vertelt de trainer van Ajax als gevraagd wordt of een 'volle Johan Cruijff ArenA' indruk zal maken op Varela.

'Alle elf', antwoordt Ten Hag op de vraag naar welke speler hij het meest benieuwd is. "Natuurlijk is dit een gelegenheid om je te tonen. Er komen maanden aan met heel veel wedstrijden, waarin we heel veel spelers nodig hebben."

"Spelers kunnen zich in dit soort wedstrijden tonen, dus we gaan ze langs de meetlat leggen. We nemen iedere tegenstander serieus, ze hebben een heel aardig niveau. Amateurs willen niet promoveren, maar zo'n groot verschil is er niet met de . Ik verwacht een gretig en hongerig Ajax."