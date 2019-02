Erik ten Hag roemt ballenjongens in De Kuip: "Die doen goed mee"

Erik ten Hag genoot woensdagavond van de manier waarop Ajax aartsrivaal Feyenoord uitschakelde in de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

"Ik moet mijn ploeg een groot compliment maken", vertelde de oefenmeester van de Amsterdammers, die een maand na de 6-2 nederlaag met 0-3 in De Kuip wonnen. "We hebben laten zien dat we wilden winnen."

"We begonnen niet goed en gaven twee grote kansen weg", analyseerde Ten Hag het duel in Rotterdam-Zuid. "Maar als je dan ziet hoe we die wedstrijd omdraaien. En dan die 0-1 van Matthijs de Ligt. Die kopbal sloeg zo hard in. Je zag hem springen. Zo laat je zien dat je wil winnen. Ook na de 0-2 zijn we niet uit de organisatie gaan lopen. Het is fantastisch voor onze supporters dat ze op 5 mei wel naar De Kuip mogen voor de finale."



"Wij blijven voorlopig op drie fronten actief. We zijn nog een zege verwijderd van winst van de KNVB-beker. Maar we willen meer zilverwerk. We hebben revanche genomen op Feyenoord na de 6-2 nederlaag in de competitie en nu is het zaak om ook de finale te winnen", benadrukte de trainer. Het was geen toeval dat de eerste twee goals van Ajax uit een corner vielen, zo stelde Ten Hag. "We hebben veel geïnvesteerd in corners en dat heeft zich uitbetaald."



Ten Hag roemde enigszins gekscherend de ballenjongens in De Kuip. "Die doen goed mee en leidden zelfs counters in. Daar waren we nu heel scherp op, op één moment na." De trainer was tot slot lovend over De Ligt, 'de beste man op het veld'. "Dat hij nu zijn tiende goal maakt in zijn honderdste wedstrijd voor Ajax is geweldig. Hij was zeker mijn Man of the Match, ook omdat hij het schot van Robin van Persie blokte in de openingsfase. Het is in mijn ogen altijd een teamprestatie, maar de aanvoerder speelde als een leider vandaag."