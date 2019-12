Erik ten Hag ontkent andere pikorde: "Hij kwam heel laat terug"

Erik ten Hag benadrukt dat Edson Álvarez zeker niet in de pikorde is gedaald bij Ajax.

De trainer koos ervoor om de Mexicaans international niet op te stellen tijdens het met 0-2 gewonnen -duel met OSC, ondanks schorsingen van Daley Blind en Joël Veltman. "Ik zie het niet zo dat Edson voorbij is gestreefd", aldus Ten Hag.

De coach zette Noussair Mazraoui op het middenveld, terwijl Sergiño Dest, Perr Schuurs, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico de defensie vormden. "Ik heb een aantal afwegingen gemaakt voor dit duel. Tijdens de interlandbreak kwam Edson heel laat terug en Schuurs en Martínez hebben eerder bij de start van het seizoen samengespeeld", zegt Ten Hag in gesprek met Voetbal International.

"Dat deden ze heel goed. Maar Álvarez kan dat ook, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dat Edson op het middenveld goed uit de voeten kan, weten we en dat hebben we tegen Lille opnieuw kunnen zien", doelt Ten Hag op de invalbeurt van de 22-jarige Mexicaan.

De oefenmeester geeft aan dat de Álvarez moet wachten op zijn kans en deze dan moet grijpen.

Ten Hag benadrukt in zijn verhaal dat niet bestaat uit louter elf basisspelers. "We hebben weer gezien dat we niet één elftal hebben, maar een grote kleedkamer met jongens met wie we variabel kunnen spelen."

"We kunnen daardoor per wedstrijd bekijken wie we inzetten en we kunnen daardoor ook tegenslagen als blessures en schorsingen opvangen."