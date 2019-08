Erik ten Hag moet lachen: "Het is heel goed dat ze er niks van snapten"

Sergiño Dest is het bewijs dat het voor een jeugdspeler van Ajax nog steeds mogelijk is om door te dringen tot het eerste elftal.

Ook al herbergt het eerste elftal van Erik ten Hag steeds meer kwaliteit, erkent de pas achttienjarige verdediger. "Het verschil tussen het eerste en de jeugd is inderdaad groter geworden", zei hij na zijn eerste basisplaats in de . "Ik had dit ook niet verwacht."

Dest verscheen zaterdag in de uitwedstrijd tegen voor het eerst aan de aftrap in de Eredivisie, na zijn basisplaats in de Johan Cruijff Schaal tegen . Dat had alles te maken met de lichte knieblessure van Noussair Mazraoui. Maar Ten Hag had ook voor Joël Veltman kunnen kiezen.

"Sergiño heeft zich zelf opgesteld", zei Ten Hag na de eenvoudige zege van zijn ploeg in Venlo (1-4). "Hij heeft zich in de voorbereiding op dit seizoen laten zien. Hij staat er om te verdedigen maar wij hebben ook backs nodig die aanvallend het verschil kunnen maken. Dest is zo'n vleugelverdediger."

Dest en Nicolás Tagliafico trokken in Venlo veel naar binnen of waren op het middenveld te vinden. In gesprek met lokale media gaven de spelers van VVV toe dat ze niet wisten wat ze met Dest moesten als hij naar binnentrok. Ten Hag kon er op de persconferentie wel om lachen.

"Het is heel goed dat ze er niks van snapten", vertelde de coach met een glimlach. "Dest vult dat goed in. Als je onze wedstrijden bekijkt, dan zie je dat dat onze backs vaker op het middenveld komen."