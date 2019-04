Erik ten Hag looft 'ongelooflijke klasbak': "Of hij nog een stap hogerop kan?"

Ajax kwam dinsdagavond tegen Vitesse bij een voorsprong van 3-0 toch nog even serieus in de problemen.

Erik ten Hag haalde in de 63e minuut zowel Nicolás Tagliafico als Hakim Ziyech naar de kant. maakte drie minuten later de 3-1 en was daarna nog enkele keren dreigend. overleefde die fase en won uiteindelijk met 4-2.

"De wissels waren deels noodzakelijk. Tagliafico voelde zich de laatste dagen niet helemaal topfit en was wat ziekjes. Ik wilde geen risico nemen. De stand liet de wissels ook toe", vertelde de oefenmeester in gesprek met het ANP. "Ik vind dat we niet meer in de problemen hadden mogen komen."



"Spelers weten wat op zo'n moment van ze gevraagd wordt en wat ze moeten doen. De compactheid verdween en er kwam wat lichtzinnigheid in de ploeg, dat mag niet gebeuren." Dusan Tadic had met zijn 23e en 24e competitietreffer weer een groot aandeel in de zege. "Het is een ongelooflijke klasbak. Hij doet precies waarvoor we hem gehaald hebben. Hij heeft een enorm rendement."



"Zo hoog heeft hij nog nooit gehaald, zowel in de als in de ", verzekerde Ten Hag. "Of hij nog een stap hogerop kan? We spelen straks de halve finale van de Champions League. Dan kan je bijna niet op een hoger niveau komen. Hij heeft hier bij ons heel veel plezier."