Erik ten Hag ligt niet wakker van constatering Joep Schreuder over Ajax

Ajax speelt woensdagavond op bezoek bij Lille OSC zijn vijfde groepswedstrijd in de Champions League.

De Amsterdammers hebben net als en na vier duels zeven punten en kunnen een zege op zodoende zeer goed gebruiken. Erik ten Hag moet het morgenavond stellen zonder centrumverdedigers Joël Veltman en Daley Blind, maar is niet van plan om de speelwijze van zijn ploeg om te gooien.

Veltman en Blind zijn geschorst nadat zij in de laatste wedstrijd tegen Chelsea (4-4) met rode kaarten van het veld werden gestuurd. Ten Hag is er naar eigen zeggen al over uit hoe hij het gemis van de twee gaat opvangen. "Ja, ik ben er al uit. Wat ik er over kwijt kan? Niks", reageert de -trainer dinsdag gevat op een persconferentie.

"Ik wil onze speelwijze intact houden en daar zo weinig mogelijk concessies aan doen. Ik ben me er bewust van dat je wel concessies zult moeten doen als je je centrum mist, maar we willen er wel zo min mogelijk doen, en zeker niet aan de speelwijze."

Verslaggever Joep Schreuder van de NOS constateert dat Ajax in het huidige -seizoen 'de ploeg is met de meeste kaarten'. De formatie uit Amsterdam ontving in de vier voorgaande wedstrijden zestien kaarten (veertien gele en twee rode) en is daarmee inderdaad de meest bestrafte ploeg van het toernooi tot dusver.

Ten Hag ligt echter niet wakker van die statistiek. "Je pakt de kaarten liever niet, maar wij spelen pressievoetbal en met heel veel ruimte in de rug."

De Ajax-trainer erkent wel dat de speelstijl van Ajax kan leiden tot meer gele kaarten. "We spelen positief agressief. Soms moeten we wel wat slimmer zijn, maar het ligt inderdaad wel een beetje aan de speelstijl", vervolgt hij. "Het is wel zo dat je in de Champions League natuurlijk speelt tegen betere teams en betere spelers. Je ziet duidelijk dat zij niet gewend zijn aan onze pressie, waarmee wij heel succesvol zijn. Maar zoals ik net al zei: we spelen wel met heel veel ruimte in onze rug."

Over de inzetbaar van Noussair Mazraoui bestaat nog onzekerheid. De rechtsback viel in de competitiewedstrijd van zaterdag tegen halverwege de tweede helft geblesseerd uit, maar heeft de trip naar Frankrijk wel gemaakt. "Daar kunnen we nog geen uitsluitsel over geven. De diagnose is dat er geen letsel is, maar er zijn wel kneuzingen die hem belemmeren."

"Of die zich snel goed herstellen, moeten we afwachten", aldus Ten Hag.