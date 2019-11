Erik ten Hag legt keuzes uit: "Ik wilde hem per se in de opstelling"

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft het nodige veranderd in zijn opstelling voor het uitduel met Chelsea in de groepsfase van de Champions League.

Sergiño Dest en Edson Álvarez beginnen op de reservebank, ten koste van Noussair Mazraoui en David Neres. In gesprek met Veronica legt de oefenmeester uit hoe hij tot deze opstelling is gekomen.

"Ik wilde Neres per se in de opstelling. Ten tweede hadden we voetballend vermogen nodig en dat kan Nous brengen. Zeker onder druk, daar is hij goed in, dat is zijn kracht. We hebben ook lengte nodig, want dat komen we tekort als we zonder Edson spelen. Ze hebben nogal wat bomen en we kunnen eens tegen een standaardsituatie aanlopen, we hebben niet zoveel lengte in de ploeg. Dat betekent dat we goed opgesteld moeten staan", zo legt Ten Hag zijn keuze voor Mazraoui als rechtsback uit.

Van de Beek speelt als controlerende middenvelder en Ten Hag heeft daar een duidelijk idee bij. "Voetballend vermogen, daar lagen veel ruimtes in de eerste wedstrijd. Ik weet niet of dat vandaag hetzelfde zal zijn, want het hangt er vanaf hoe zij druk gaan zetten: doen ze dat met Christian Pulisic of Willian. Als ze dat met Pulisic gaan doen, betekent het dat er in de rug van Mason Mount ruimte komt te liggen. Daar moeten we gebruik van maken, door hem eruit te trekken en Donny kan dat goed door balvast te zijn."

Ziyech speelt op Stamford Bridge als meest aanvallende middenvelder. "We denken ze met Quincy en David pijn te doen, met hun snelheid. Hakim is de perfecte aangever, Dusan kan dat ook. We willen in bepaalde situaties met twee tienen gaan spelen, want we weten dat ze niet doordekken vanuit het centrum. Dan hopen we daar tussen de linies te spelen", verklaart Ten Hag.

Hij denkt dat met de offensieve opstelling niet direct teveel risico neemt. "Het hangt af van de discipline die de spelers opbrengen, hoe ze hun taken uitvoeren. Ze kennen hun taken, dus dan denk ik niet dat het geen extra risico is."