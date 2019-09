Erik ten Hag kritisch op pupillen: "Dit is niet goed genoeg, dat kan niet"

Ajax won zondagmiddag met 1-4 van Sparta Rotterdam, maar oogde in de beginfase kwetsbaar, constateert Erik ten Hag.

De trainer van de Amsterdammers geeft in gesprek met FOX Sports aan dat zijn ploeg slecht begon. "Dat kan niet", aldus de oefenmeester. "Je wordt een keer afgestraft als je zo aan een wedstrijd begint met deze houding en in een veel te laag tempo."

"Zowel in balbezit als in balverlies. Dan loop je een keer tegen schade op of moet je in de achtervolging. Dat moet je zien te voorkomen", vervolgt Ten Hag, die zag dat in de loop van de eerste helft beter werd. "Je ziet dat we heel goed de ruimtes kunnen benutten. We lokken ze eruit en komen dan met loopacties erachter. Dat kwam er fantastisch uit."

Ten Hag benadrukt dat het spel van Ajax niet goed was. "Dit is niet goed genoeg. Wij zijn ambitieus. Dan moet je de lat hoog leggen en moeten we gedisciplineerder gaan spelen. We moeten in een hoger ritme gaan spelen. Het is duidelijk dat we een goed fundament hebben en dat we hierop kunnen voortborduren. Dat moeten we ook doen."

Ook Dusan Tadic en Hakim Ziyech willen voortaan een beter Ajax zien. "Wij begonnen niet goed en waren niet sterk in de duels", zegt Tadic. "Na de 0-1 kwam er een beetje meer rust en konden we onze wedstrijd spelen. Maar we moeten voor de eerste minuten ook al klaar zijn. Zo'n wedstrijd is altijd moeilijk na een Europese wedstrijd. Niet fysiek, maar mentaal. Kunstgras is ook altijd moeilijk. Je moet dan scherp zijn."

"In het begin hadden we het lastig, maar daarna ging het gewoon goed. Sparta begon ook heel fel aan de wedstrijd", stelt Ziyech na afloop. "Voor de wedstrijd hebben we er op gehamerd dat we scherp moesten beginnen. Dan is het niet goed dat het weer gebeurd. We weten dat het na een Europese wedstrijd altijd lastig is om er in te komen. Dat kon je vandaag ook wel zien."