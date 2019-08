Erik ten Hag kritisch: "Hij is nog niet het niveau dat wij gewend zijn"

Erik ten Hag is na het doelpuntloze gelijkspel tegen APOEL Nicosia niet tevreden over het spel van Ajax.

De Amsterdammers konden dinsdag in de heenwedstrijd van de play-offs van de niet imponeren, zo beaamt de trainer na afloop in gesprek met Veronica. Ten Hag geeft aan dat voor de drie punten speelde.

"We hebben gespeeld om te winnen, maar als dat er niet inzit, moet je een gelijkspel binnenhalen", aldus Ten Hag, die tegen APOEL een 'onrustig' Ajax zag. "Het was te ongeduldig, te onrustig ook, en er was op een fase na de rust na geen diepgang. Hier moeten we elke dag aan werken. En vooral rustig blijven in ons hoofd."

Razvan Marin maakte geen goede indruk en kreeg op social media veel kritiek. Ten Hag erkent dat de middenvelder nog niet het gewenste niveau heeft. "Dat is nog niet het niveau dat wij gewend zijn. Maar hij krijgt aanpassingstijd, dat is logisch."

"We zitten wel in een kwalificatie van de Champions League en daar moeten we een resultaat halen. Maar die jongen moet wennen. Hij staat op een heel belangrijke positie op het veld. Maar hij zal het gaan leren, zich gaan aanpassen en gaan verbeteren."

Donny van de Beek is na afloop ook teleurgesteld. "Achteraf mag je niet eens klagen, want ze hebben toch een aantal grote kansen gehad. We hebben gewoon niet goed gespeeld. 0-0 en geen uitdoelpunt. Thuis moet je gewoon winnen", aldus de middenvelder bij Ajax TV.

"De eerste tien minuten was redelijk en was er niet veel aan de hand, maar daarna waren we de grip kwijt."