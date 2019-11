Erik ten Hag is duidelijk: "Ik blijf dit seizoen bij Ajax"

Erik ten Hag blijft bij Ajax, zo laat hij maandagavond weten op een persconferentie.

De trainer van de Amsterdammers wordt in de Duitse media nadrukkelijk in verband gebracht met , waar hij een van de topkandidaten zou zijn na het ontslag van Niko Kovac. In aanloop naar de wedstrijd tegen in de groepsfase van de schept de -trainer duidelijkheid: "Ik blijf bij Ajax dit seizoen."

Kovac werd ontslagen nadat Bayern afgelopen weekend met 5-1 verloor van . De afgelopen weken werd Ten Hag al genoemd in de Duitse media als mogelijke opvolger van Kovac, op wie de druk de laatste tijd steeds verder toe nam. Ten Hag ging in een interview met Kicker een flirt met zijn voormalige werkgever niet uit de weg. Ook maandagavond geeft hij aan Bayern 'een prachtige club' te vinden, maar desondanks zit hij niet op een tussentijds vertrekt te wachten.

Diverse journalisten vroegen Ten Hag naar zijn toekomstplannen. Op de vraag of hij net als bondscoach Ronald Koeman een clausule in zijn contract heeft staan waardoor hij kan vertrekken wanneer een Europese grootmacht op de stoep staat, reageerde Ten Hag ontwijkend: "Morgen: Chelsea - Ajax." De coach kon bevestigen dat hij het seizoen in Amsterdam afmaakt. "Voor de derde keer", aldus de trainer nadat hij opnieuw dezelfde vraag kreeg. "Ik maak het seizoen zeker af bij Ajax en richt me op Chelsea."

Ten Hag ging dus liever in op de wedstrijd van dinsdagavond tegen Chelsea. Na de 0-1 thuisnederlaag hoopt de coach op een beter resultaat op Stamford Bridge. "Een goed team, waar we het moeilijk tegen zullen gaan krijgen. We moeten nauwkeuriger zijn en betere keuzes maken om te kunnen winnen."

"Alle spelers zijn fit en zijn inzetbaar, dus we gaan zien wie we opstellen. Dat ga ik natuurlijk nog niet prijsgeven, maar er zijn opties."