Erik ten Hag: "Ik vond hem heel erg sterk, dan is dit ontzettend zuur"

Ajax ging zondag met 1-0 onderuit op bezoek bij AZ, dat zich samen met de Amsterdammers nestelt aan kop van de Eredivisie.

Perr Schuurs had weer eens een basisplaats in het AFAS Stadion en de jonge verdediger maakte een prima indruk in het hart van de defensie.

Het talent kreeg in de slotfase echter ook met een domper te maken, aangezien Myron Boadu hem te slim af was bij een corner en zo voor de enige treffer van de dag kon zorgen.

"Ik baal. We weten dat een sterke ploeg is. Als je niet kunt winnen moet je zorgen dat je gelijkspeelt. Dat hebben we niet gedaan. Dit is heel zuur", was de reactie van Schuurs tegenover FOX Sports na afloop van de wedstrijd.

De verdediger ging ook in op zijn eigen rol bij de tegentreffer, die kwam na wat verder een sterke wedstrijd van zijn kant was. "Zo is het ook. Daar gaat het om, de kleine momenten."

"Achteraf was het geen goede wedstrijd, want we moesten scherp zijn tot de laatste seconden. Dat waren we niet", klinkt het schuldbewust uit de mond van de verdediger.

Lees beneden verder

Zijn trainer Erik ten Hag beaamt dat Schuurs in de fout ging bij de tegentreffer, al heeft hij verder ook lovende woorden voor zijn pupil. "Hij moet voor de man blijven, het is duidelijk dat hem dat niet mag overkomen."

"Ik denk dat Perr een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld, ik vond hem heel erg sterk. Dan is het ontzettend zuur voor hem dat zo'n klein foutje hele grote gevolgen heeft", laat de oefenmeester weten.

heeft nu net als AZ 41 punten na 17 wedstrijden en sluit de eerste seizoenshelft aankomende zondag af tegen .