Erik ten Hag: "Het was een bewuste keuze om hem te laten gaan"

Ajax neemt het woensdagavond op tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League.

De Amsterdammers speelden vorige week met 0-0 gelijk op Cyprus. In aanloop naar de return gaat het in de media vooral over de vraag waar Daley Blind en Lisandro Martinez gaan voetballen. "Hij kan op het middenveld spelen, dat hebben we op trainingen ook getest. Maar hij moet ook acclimatiseren", zegt Ten Hag op de persconferentie over Martinez.

"Aan het begin van het seizoen was mijn overweging dat ik daar een kop nodig had op het veld, een strateeg. Ook meenemend dat ik achterin gedekt ben met Martínez. Van Martínez weten we dat hij op heel veel posities kan spelen, maar vooral achterin. Hij heeft weleens op het middenveld gespeeld. Hij kan daar wel spelen, maar kan hij dat in het -systeem? Dat zijn overwegingen en dat moet je testen", aldus Ten Hag, geciteerd door Ajax Showtime .

Lees beneden verder

Ajax hoefde dit weekend niet in actie te komen vanwege Europese verplichtingen. Ten Hag vond dit wel prettig, aangezien hij intensief kon werken met zijn team. "We konden voor het eerst goed trainen en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt", wordt hij geciteerd door De Telegraaf . "Het gaf ons meer inzicht over de mogelijkheden van het team. We hebben gewerkt aan patronen en standaardsituaties."

De trainer, die tevens aangeeft dat Quincy Promes fit genoeg is om te spelen, vindt niet dat het seizoen bij voorbaat mislukt is als Ajax zich niet weet te kwalificeren voor de groepsfase. "Nee, natuurlijk niet. Maar het is duidelijk dat het belangrijke wedstrijd is voor de spelers, het team, voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal. Druk leggen wij onszelf op. Wij moeten de in. We zijn ambitieus en weten hoe mooi en moeilijk het is als het lukt."

Door de transfers van Frenkie de Jong en Lasse Schöne en de kwetsuur van Donny van de Beek mist Ten Hag tegen APOEL zijn volledige middenveld van vorig seizoen. De trainer benadrukt echter dat het vertrek van Schöne bewust was. "Het was een bewuste keuze om hem te laten gaan. We hebben Razvan Marin en Edson Alvarez gehaald en hebben ook nog Carel Eiting, Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch. Dat zijn spelers waar we hoge verwachtingen van hebben."