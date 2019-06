Erik ten Hag hekelde houding: "Je slaat een keer met je vuist op tafel"

Ajax beleefde een fantastische voetbaljaargang met de landstitel, de TOTO KNVB beker en een plek bij de laatste vier van de Champions League.

Erik ten Hag, die donderdag zijn contract verlengde, blikt op de site van de Amsterdammers uitvoerig terug op de memorabele periode. "Dit seizoen was historisch goed voor . We mogen trots zijn."

"Het zilverwerk, de veerkracht die we hebben getoond en vooral ook de manier van voetballen... Ik heb mensen de vergelijking horen maken met het Ajax van 1972, Oranje 1974, het Braziliaanse team van 1982: teams die in de herinnering zitten bij voetbalfans vanwege het spel. Onze supporters zien dit elftal en dit seizoen als iets bijzonders in de clubgeschiedenis: dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen", zegt Ten Hag op de clubsite.



Ten Hag had de ambitie om Ajax Europa-proof te maken. "Met voetbal dat tot de verbeelding spreekt binnen en buiten de grenzen. En dat is gelukt. Het was belangrijk dat we het team bij elkaar zouden houden. Dat Hakim Ziyech vorige zomer niet vertrok was een heel grote meevaller. Daar stond het vertrek van Justin Kluivert tegenover. Dat hadden we niet verwacht."



"Er was veel belangstelling voor bepaalde spelers, maar we hebben bijna iedereen kunnen overtuigen om te blijven. Dan heb ik het over bijvoorbeeld Matthijs de Ligt, maar ook zeker over Frenkie de Jong", aldus de coach, die zag dat de winterstop Ajax geen goed deed. "Na ons trainingskamp kwam er zand in de motor. We verloren punten. En dat lag vooral aan onszelf, niet aan de tegenstander."



"Onze houding was gewoon niet top die periode en dan loop je schade op. Je slaat een keer met je vuist op tafel, maar je zoekt vooral interactie met je groep. (...) -thuis was een keerpunt: we verloren, maar speelden een geweldige wedstrijd. Je hebt soms dat soort wedstrijden nodig om er weer bovenop te komen. De onverzettelijkheid kwam terug."