Erik ten Hag heeft geen spijt: "Achteraf is het een koe in de kont kijken"

Erik ten Hag heeft geen spijt van zijn beslissing om Klaas-Jan Huntelaar niet in de basis van Ajax voor het eerste duel met APOEL Nicosia te zetten .

De -wedstrijd op Cyprus leek bij uitstek geschikt voor de ervaren aanvaller, maar desondanks koos Ten Hag ervoor om de routinier in te laten vallen.

"Hoe we daar zijn begonnen, was qua bezetting voorin heel succesvol", verzekert Ten Hag woensdag in De Telegraaf . "Achteraf is het een koe in de kont kijken, want als ik het andersom had gedaan en het was verkeerd gegaan, dan hadden jullie allemaal geroepen: waarom begin je niet in de Dusan Tadic-variant?"

Lees beneden verder

Ten Hag opteert in de return in de Johan Cruijff ArenA mogelijk wel voor Huntelaar. De doelgerichtheid en het vuur dat de 36-jarige aanvaller brengt zijn belangrijke factoren.

"Het zijn factoren, waardoor hij altijd zou moeten spelen, maar we kiezen niet altijd voor hem. We hebben ook wedstrijden zonder hem gespeeld en heel succesvol", benadrukt de trainer.

"Maar Klaas-Jan voegt iets aan ons spel toe. Het is de reden waarom hij er ondanks zijn leeftijd nog altijd is. Hij is gretig en een voorbeeld door het gif dat en de doelpunten die hij brengt." Alleen een overwinning telt voor na het doelpuntloze gelijkspel op Cyprus.