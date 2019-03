Erik ten Hag geniet in Madrid: "De KNVB verdient een groot compliment"

Ajax zorgde dinsdagavond voor een enorme stunt door Real Madrid uit te schakelen in de achtste finales van de Champions League.

De ploeg van trainer Erik ten Hag won in het Santiago Bernabéu met 1-4 en dat was voldoende om de 1-2 nederlaag in Amsterdam recht te zetten. Ajax maakte nadrukkelijk een betere indruk dan de Madrilenen, mogelijk ook vanwege het feit dat de Amsterdammers afgelopen weekeinde niet hoefden te spelen.

De KNVB verplaatste het duel met PEC Zwolle zodat Ajax zich beter kon voorbereidend op het weerzien met Real Madrid. Een beslissing die niet overal goed beviel. "De afdeling wedstrijdzaken van de KNVB verdient een groot compliment", benadrukte Ten Hag echter in gesprek met Veronica. "In het belang van de Eredivisie is het heel goed dat dit gebeurde, we moeten vanuit het collectief gaan denken."



"Het Nederlands voetbal mag Ajax bedanken, want wij halen de punten binnen." Ten Hag genoot in de hoofdstad van Spanje. "Het zat vrij dicht bij perfectie", complimenteerde de oefenmeester zijn ploeg. "Alles klopte en we hebben dit dik en dik verdiend. Wat we vanavond hebben gedaan, is grote klasse. We hebben vandaag laten zien dat we een hele goede ploeg hebben. Ik heb absoluut genoten van mijn ploeg. Een groot compliment."



Ajax plaatste zich voor het eerst sinds 2003 voor de kwartfinales van het toernooi. "We maken veel progressie door. Hier moeten we op verdergaan. Dit is historisch, zeker in het huidige voetbalklimaat. We gaan ervan genieten, want dat hebben we zeker verdiend", besloot Ten Hag, die geen favoriete tegenstander heeft voor de loting van 15 maart. "Voor mij zijn het allemaal grote ploegen. We laten de loting op ons afkomen en gaan ons voorbereiden op een volgende stunt."