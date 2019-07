Erik ten Hag geeft waarschuwing af: "Dan horen ze niet bij Ajax"

Ajax maakt zich op voor de eerste serieuze test van het nieuwe seizoen, want zaterdag is PSV de tegenstander in het duel om de Johan Cruijff Schaal.

Erik ten Hag neemt de traditionele seizoensopenener in de Johan Cruijff ArenA zeer serieus en de trainer van eist dan ook volledige focus van zijn spelersgroep in aanloop naar de clash met .

"Als wij een winnaarscultuur willen en iedere dag het maximale van de spelers vragen, dan kunnen we deze wedstrijd toch niet als een trainingspartijtje beschouwen", laat Ten Hag donderdag weten aan Voetbal International.

"Als de spelers de Johan Cruijff Schaal niet als een echte prijs zien, dan horen ze niet bij Ajax", waarschuwt de oefenmeester zijn spelersgroep.

Ten Hag kijkt met een tevreden gevoel terug op het trainingskamp in Oostenrijk, ondanks het feit dat de Ajax-selectie niet compleet was. "De groep staat er goed op. De spelers hebben er zin in en zijn gemotiveerd. Ze groeien naar elkaar toe. Er wordt goed gewerkt, maar we zijn nog niet daar waar we willen zijn. We moeten nog verbeteren."

Hakim Ziyech en André Onana zijn eerder teruggekeerd van vakantie, al is het onzeker of het duo een basisplaats krijgt toebedeeld in de wedstrijd tegen PSV.

Ten Hag lijkt sowieso geen beroep te kunnen doen op Nicolás Tagliafico en David Neres, die onlangs deelnamen aan de Copa América. Ook Noussair Mazraoui, met Marokko actief op de Afrika Cup, lijkt niet op tijd klaar voor het bezoek van PSV aan de hoofdstad.