Erik ten Hag en 'slapende' assistenten opnieuw op de pijnbank gelegd

Aad de Mos blijft bij zijn stevige kritiek dat Erik ten Hag heeft gefaald tijdens de return van de halve finales van de CL tegen Tottenham Hotspur.

stond bij rust met 2-0 voor, maar werd uiteindelijk uitgeschakeld door een hattrick van Lucas Moura: 2-3. De Mos wijst woensdag, net als zijn eerdere commentaren, met de beschuldigende vinger naar de coach van Ajax.

De trainer in ruste veroordeelt ten eerste de keus om Kasper Dolberg op te stellen. "Want als er één speler uit vorm was en ruzie met de bal had, dan was het Dolberg wel. Waarom dan geen Klaas-Jan Huntelaar?", vraagt De Mos zich af tegenover Nieuwe Revu. De ervaren oefenmeester zag het ook misgaan bij de eerste tegentreffer van Ajax, bij een counter van Tottenham.



"Ze hadden nooit Daley Blind en Matthijs de Ligt naar voren moeten laten gaan. Die hadden ze, zeker in de tweede helft, direct moeten terugroepen. Dat doe je als je tegen speelt, voor het doelsaldo. Maar niet als je 2-0 voorstaat in een grote Europese wedstrijd", aldus De Mos, die Ten Hag en zijn technische staf de schuld geeft van de uitschakeling.



"Dus ook Aron Winter en Alfred Schreuder, zijn assistenten. Die zaten op de bank te slapen, want in plaats van dat ze het gingen herstellen, lieten ze het maar gebeuren. Zo stom", stelt de coach, die aangeeft dat iedereen wel weet dat er op internationaal niveau andere wetten gelden. "Maar kennelijk zijn ze nog niet zo ver", concludeert De Mos.