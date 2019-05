Erik ten Hag en Marino Pusic ontvangen Rinus Michels Award

Erik ten Hag is vrijdagmiddag op het trainerscongres in Zwolle gekozen tot beste trainer van de Eredivisie.

De trainer van ontving de Rinus Michels Award en bleef daarmee onder meer Mark van Bommel voor in de prestigieuze uitverkiezing. Marino Pusic, afgelopen seizoen de trainer van , werd gekozen tot de beste trainer van de .

Naast Ten Hag en Van Bommel waren John van den Brom ( ), Adrie Koster ( ) en Maurice Steijn ( ) genomineerd voor de Rinus Michels Award. De ereprijs is een initiatief van vakblad De Voetbaltrainer, dat de verkiezing samen met de KNVB, de CBV en de VVON organiseert. De hoofdtrainers bepalen samen wie uiteindelijk de Rinus Michels Award in ontvangst neemt. Ten Hag volgt Phillip Cocu op, die vorig seizoen werd gekozen tot beste trainer van de .



Marino Pusic werd gekozen tot beste trainer in de Keuken Kampioen Divisie. Hij werd afgelopen zomer met FC Twente kampioen in de Keuken Kampioen Divisie en bracht de club zodoende terug naar de Eredivisie, maar kreeg desondanks zijn congé. Pusic kreeg in de uitverkiezing de voorkeur boven Wil Boessen ( ), Henk Fraser (Sparta), Mike Snoei ( ) en Klaas Wels ( ).



Laurens Knippenborg van hoofdklasser RKZVC uit Zieuwent ontving de Rinus Michels Award voor beste amateurtrainer.