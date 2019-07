Erik ten Hag doet belofte: "We hebben ook met hem afspraken gemaakt"

Erik ten Hag heeft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen meerdere nieuwe gezichten verwelkomd bij Ajax.

Onder anderen Lisandro Martinez, overgekomen van Defensa y Justicia, heeft zich aangesloten bij de club en hoopt onder Ten Hag veel te kunnen spelen. De trainer is tevreden met het optreden van de verdediger in het verloren oefenduel met Panathinaikos (1-2).

De oefenmeester laat bij Ziggo Sport weten dat hij tevreden was over de invalbeurt van Martinez. "Je ziet gelijk dat hij een bepaalde rust uitstraalt. Hij weet hoe het spel gespeeld wordt", aldus Ten Hag, die ook Sergino Dest een positieve beoordeling geeft. "Ik vond Dest, zeker in de eerste helft, uitstekend. Hij drukt echt zijn neus aan het venster."



Ten Hag zegt dat André Onana zijn eerste doelman is en Bruno Varela zijn tweede optie. "Dat is duidelijk", stelt de coach, die aanwinst Kjell Scherpen ook nog kansen gaat bieden. "We hebben daar goede afspraken over gemaakt, ook met Kjell. We gaan hem rustig brengen. Hij moet in de trainingen nog werken aan een aantal vaardigheden."



"In de wedstrijden waarin hij al gespeeld heeft, heeft hij het goed gedaan. Hij heeft vorig jaar al laten zien dat hij zich in de uitstekend houdt. Ik heb hoge verwachtingen van die jongen. Hoe snel dat gaat, zal moeten blijken. Hij zal zeker zijn wedstrijden gaan krijgen", besluit Ten Hag over Scherpen, die deze zomer overkwam van .