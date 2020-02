Erik ten Hag analyseert rol van 'moderne' Frenkie de Jong bij Barcelona

Erik ten Hag kan zich niet helemaal vinden in de rol die Frenkie de Jong invult bij Barcelona.

Waar hij bij 'op zes' speelde, is deze rol bij de Spaanse topclub nog altijd weggelegd voor Sergio Busquets. Zowel Ernesto Valverde als Quique Setién laat de Nederlander vrijwel altijd hoger op het middenveld spelen, omdat hij wordt geacht om zich vaker bij het strafschopgebied te melden.

Dat gaat echter met vallen en opstaan, zo ziet ook Erik ten Hag. "Ik heb Frenkie ooit de vraag gesteld: ben jij een nummer tien? Hij is geen scorende speler", benadrukte de trainer van Ajax zondagavond bij Ziggo Sport, in aanloop naar het competitieduel van met (2-3).

Saillant genoeg maakte de middenvelder daarin de 1-1 én speelde hij een meer dan verdienstelijke wedstrijd. "Hij is een speler die zorgt voor het aanvallende rendement, de aanvoer. Hij brengt de doelpuntenmakers en de gevers van de assists in stelling. Hij is de reden dat we ons systeem hebben aangepast."

Meer teams

"We speelden bij Ajax met één zes en daar hebben we twee zessen van gemaakt. Frenkie is niet in een hokje te plaatsen. Hij is een moderne middenvelder. Hij kan fantastisch verdedigen én aanvallen."

Lees beneden verder

"Dan moet je een positie creëren waarin hij dat ook kan", zo oordeelt Ten Hag. De Jong lijkt bij Barcelona in ieder geval verzekerd van een basisplaats, net als Busquets. De andere positie op het middenveld gaat tussen Arthur, Ivan Rakitic en Arturo Vidal.

Ten Hag had graag gezien dat De Jong maar ook de naar vertrokken Matthijs de Ligt nog bij Ajax waren gebleven. "Ik had ze liever nog één of twee jaar bij Ajax gehouden."

"Dat is beter voor het Nederlands voetbal en voor Ajax, want dan kun je misschien wel twee of drie keer zo ver reiken in de ", besloot de oefenmeester.