Erick Gutiérrez uit zich over toekomst bij PSV: "Ik moet spelen"

De naam van Erick Gutiérrez werd zondag in het thuisduel van PSV met ADO Den Haag (3-1) minutenlang gescandeerd door het publiek in Eindhoven.

De aankoop van maximaal 8,2 miljoen euro mocht uiteindelijk invallen en Mark van Bommel gunde de middenvelder donderdag in de streekderby tegen (0-3) wederom bijna een kwartier speeltijd. Het is geen makkelijk eerste jaar in Eindhoven voor Gutiérrez.

"Ja, ik denk dat het moeilijk is voor alle spelers op de bank", erkent Gutiérrez in gesprek met Veronica . "Geen enkele voetballer houdt ervan om op de bank te zitten. Maar dit is de rol die ik nu heb en ik moet het team steunen. De laatste twee wedstrijden ben ik ingevallen en ik voel me goed. Ik probeer te doen wat de trainer tegen mij zegt."



"Of ik hier gelukkig ben? Ja, ik ben hier heel gelukkig", benadrukte de Mexicaan, die hoe dan ook niet weet of hij komend seizoen nog in het tenue van zal spelen. "We moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet, maar ik ben hier heel gelukkig." Suggesties als de Premier League of LaLiga wees hij van de hand. "Ik ben gelukkig bij PSV, maar ik moet spelen."



Gutiérrez was in zijn eerste vier competitiewedstrijden drie keer trefzeker en leverde in zijn eerste acht competitiewedstrijden ook vier assists af. Mohammed Ihattaren en Michael Sadílek zijn Gutiérrez echter voorbijgestreefd in de pikorde op het Eindhovense middenveld