"Ergerlijk dat hij als bandiet wordt neergezet, tegen Ajax staat hij er"

Wim Kieft is niet verbaasd dat Real Madrid na een slechte seizoensstart steeds meer op stoom begint te komen.

Ajax werd halverwege december tijdens de loting voor de achtste finales van de Champions League aan Real gekoppeld en in eerste instantie waren de reacties op deze loting in Nederland voorzichtig positief. Inmiddels lijkt de Koninklijke weer langzaam naar zijn topvorm toe te groeien, terwijl Ajax de eerste twee competitiewedstrijden na de winterstop gelijkspeelde en verloor.



"Zonder Cristiano Ronaldo herbergt Real Madrid nog voldoende individuele kwaliteiten om zich te handhaven in de wereldtop", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf . "Het seizoen van Real Madrid verloopt redelijk herkenbaar. Als je zo lang bij elkaar bent, kan je niet week in week uit honderd procent presteren en treedt er in de beginfase van het seizoen vaak verzadiging op."



Kieft ziet echter dat de spelers van Real in een fase van het seizoen waarin de prijzen worden verdeeld weer fit beginnen te raken en langzaam naar elkaar toe groeien. De wedstrijden in de Champions League omschrijft hij dan ook als 'ideaal om je op te focussen': "Met al hun ervaring weten de spelers van Real Madrid wat en wanneer ze moeten leveren. Niet voor niets wonnen de Madrilenen de Champions League viermaal in vijf jaar."



Sergio Ramos was elke keer dat Real in de afgelopen seizoenen het miljardenbal op zijn naam schreef van de partij en Kieft merkt dat de Spanjaard in Nederland een negatieve reputatie geniet: "Het ergert me dat zo'n speler met al zijn capaciteiten en prijzen als een bandiet wordt neergezet. Denk je werkelijk dat hij Mohamed Salah bewust de finale (tegen Liverpool in het afgelopen seizoen, red.) uitwerkte? Nee, natuurlijk niet. Wel geeft hij altijd alles. Als medespeler prijs je jezelf rijk met zo'n ploeggenoot. Let maar op: tegen Ajax staat hij er. Zoals heel Real Madrid."