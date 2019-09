Eredivisie-transfer Jhonny Quiñónez week na sluiten transfermarkt eindelijk rond

Jhonny Quiñónez mag zich definitief speler van Willem II noemen.

De Tilburgse club had eind augustus al overeenstemming bereikt met SD Aucas over een tijdelijke transfer van de 21-jarige middenvelder uit Ecuador, maar sindsdien was het wachten op het afronden van de laatste formaliteiten. Dat is nu gebeurd, waardoor Quiñónez tot het einde van dit seizoen op huurbasis actief is voor .

"In Jhonny hebben wij de versterking voor ons middenveld gevonden waarnaar wij op zoek waren. We kijken ernaar uit om hem binnenkort te verwelkomen", zo liet technisch directeur Joris Mathijsen eerder al weten op de website van Willem II.

De huidige nummer vijf van de liep op 29 augustus al vooruit op de naderende komst van Quiñónez en heeft diens komst nu eindelijk bevestigd.

Quiñónez landde zaterdag met zijn begeleider op luchthaven Schiphol, om vervolgens de laatste kilometers naar Tilburg af te leggen, zo valt te lezen op de clubsite van Willem II. De controleur is maandag met succes medisch gekeurd en heeft zijn nieuwe ploeggenoten inmiddels al ontmoet.

De benodigde werkvergunning werd dinsdag verstrekt, waardoor Quiñónez aanstaande zondag al kan debuteren voor Willem II in de uitwedstrijd tegen .