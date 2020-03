Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers kan zijn geluk niet op met primeur

Cyriel Dessers is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Nigeria.

De voetbalbond van het Afrikaanse land laat weten dat de spits van bij de selectie zit voor de Afrika Cup-kwalificatieduels met Sierra Leone eind maart.

Naast Dessers zitten ook onder anderen debutant Kingsley Ehizibue, William Troost-Ekong en Ahmed Musa bij de selectie.

"Ik ben ongelooflijk trots op deze uitverkiezing. Het is een hele grote eer. Ik kan niet wachten om het groen-witte shirt van Nigeria te dragen en kijk uit naar de komende interlandperiode", laat Dessers weten op de site van Heracles.

De aanvaller maakt veel indruk bij Heracles en dat is ook de staf van Nigeria opgevallen. Dit seizoen staat de teller op 15 goals en 5 assists in 25 duels voor de club uit Almelo.

De in Leuven geboren spits was ook speelgerechtigd voor België, maar kiest er dus voor om uit te komen voor Nigeria. "Zonder het vertrouwen van de club en de samenwerking met het team was dit niet gelukt."

"Ik ben ze daar zeer dankbaar voor", benadrukt de 25-jarige Dessers, die voorheen actief was bij , , KSC Lokeren en OH Leuven.