Eredivisie-clubs vangen bot in Heerenveen: "Ik had al kunnen tekenen"

Pelle van Amersfoort is gewild. Meerdere clubs uit de Eredivisie hebben geïnformeerd naar de 23-jarige middenvelder van sc Heerenveen.

Dat laat hij zelf weten in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Dat geeft toch aan dat ik iets goeds heb gedaan", stelt Van Amersfoort, die eigenlijk aast op een avontuur in het buitenland. "Ik had al ergens kunnen tekenen, maar ik wil wachten. Makkelijk is dat niet, want ik houd van zekerheid. Mijn zaakwaarnemer zegt dat hij vaak met spelers heeft gewerkt die later spijt kregen dat ze te snel voor een club hadden gekozen", aldus Van Amersfoort, die bij de Friese club beschikt over een aflopende verbintenis.



De aanvallende middenvelder speelt al jarenlang in en zal dus flink moeten wennen bij een nieuwe club. "Toch heb ik heel erg veel zin in een nieuw avontuur. Ik wil met een schone lei beginnen, zonder dat ik bekend sta als de speler die je er makkelijk uitgooit. Geef me de kans en ik laat zien dat ik diepgang, duelkracht en scorend vermogen breng."



Van Amersfoort is al sinds 2012 actief bij Heerenveen. Afgezien van een uitleenbeurt in het seizoen 2015/16 aan FC is hij louter uitgekomen voor de Eredivisionist. Tot op heden speelde Van Amersfoort 102 duels voor de Friezen, met 11 goals en 10 assists als resultaat. Dit seizoen staat de teller op 6 goals en 3 assists in 31 wedstrijden.