Eredivisie-club wil af van kunstgras: "Nog niet honderd procent zeker"

VVV-Venlo gaat waarschijnlijk afscheid nemen van het kunstgrasveld.

De club uit Limburg is volgens technisch directeur Stan Valckx voornemens om over te stappen op natuurgras. Mede door de vergoeding vanuit de CV is het voor de Eredivisie-club makkelijker om de overstap van kunstgras naar natuurgras te financieren.

Afgelopen zaterdag ging VVV voor eigen publiek met 1-4 onderuit tegen . Na afloop liet aanvoerder Dusan Tadic zich kritisch uit over het veld in Venlo. "Dit kunstgras is niet goed voor het Nederlands voetbal. Daar is echt niemand mee geholpen", stelde hij.

"Het is zo anders voetballen, dat maak je Europees ook niet mee. VVV verdedigde goed en met heel veel man. Dan is het al moeilijk om daar doorheen te komen. Maar op dit kunstgras is het dan nog lastiger", wordt de Servische aanvaller geciteerd door De Limburger.

"Of het de laatste keer is dat VVV-Ajax op kunstgras is gespeeld? Dat weet ik niet. Misschien moeten we nog voor de beker tegen Ajax. In de halve finale zou leuk zijn", reageert Valckx.

"Het is nog niet honderd procent zeker, maar we hebben het er steeds vaker over om vanaf volgend seizoen op gewoon gras te gaan voetballen."

De financiële bijdrage van de ECV is meer dan welkom volgens Valckx. "Een financiële compensatie is voor een kleine club als VVV heel belangrijk, want we kunnen het geld maar één keer uitgeven."

"De kosten van teruggaan naar gewoon gras zijn een groot deel van onze begroting en we willen ook volgend jaar weer een goede selectie."