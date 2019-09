"Er zijn weinig linksbacks met de kwaliteiten van Ajax-aanwinst Castillo"

Ajax heeft goede zaken gedaan met het binnenhalen van Juan Familia-Castillo, zo stelt zijn voormalig jeugdtrainer Brian Tevreden.

verraste in de laatste dagen van de transferperiode door de negentienjarige linkspoot van te huren. Inmiddels is Familia-Castillo aangesloten bij Jong Ajax.

Familia-Castillo maakte zeven jaar lang onderdeel uit van de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok drie jaar geleden naar Chelsea. In zijn Ajax-periode werkte hij met trainer Tevreden. "Juan heeft het prima gedaan bij Chelsea", zegt de huidige algemeen directeur van het Belgische KSV Roeselare tegen Ajax Showtime. "Hij heeft daar elftallen overgeslagen en stond ook bekend als een groot talent binnen de opleiding. Het is er alleen moeilijk doorbreken natuurlijk. Hij heeft wel meegetraind met de A-selectie."

Tevreden denkt dat Familia-Castillo geen spijt heeft van keuze om naar Londen te verhuizen. "Het heeft niet slecht uitgepakt voor Juan. Hij is fysiek en technisch nóg sterker geworden door op een hoog niveau te trainen, met hoge intensiteit", zegt Tevreden, die denkt dat Castillo de kwaliteiten heeft om door te breken bij Ajax. "Het is een multifunctionele speler, die de hele linkerkant kan bestrijken."

Hoewel Familia-Castillo ook als linksbuiten en linkshalf uit de voeten kan, denkt Tevreden dat het talent achterin de meeste kans heeft. "Op linksback ligt zijn toekomst, denk ik. Hij heeft een goede pass in de benen, diepte in zijn spel, een prima voorzet en hij is technisch en verdedigend sterk. Er zijn weinig linksbacks op dit moment met al die kwaliteiten. Het is zeker een jongen met potentie."

Nederlandse topclubs krijgen steeds vaker te maken met jeugdtalenten die worden weggeplukt door buitenlandse grootmachten. "Dat sommige mensen daar boos op reageren snap ik niet", zegt Tevreden. "Dat is een emotionele reactie, in plaats van kijken naar de feiten. Ajax haalt toch ook jonge spelers uit het buitenland? De terugkomst van Juan naar Ajax zie ik niet als een teken van falen. Als Juan geen goede speler was geworden, had Ajax ook geen moeite gedaan om hem terug te halen."